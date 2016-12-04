موريتانيا تكون الأئمة في مجال الصحة الإنجابية





كونت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، اربعين إماما حول الصحة الإنجابية والاستفادة من الخدمات الصحية ضمن سلسلة من الورشات في الشرق الموريتاني.





وتهدف الورشات التكوينية التي نظمت في الحوض الغربي، إلى تشجيع الفقهاء وأئمة المساجد، على المساهمة في التعبئة والتحسيس، للحد من وفيات الأمهات والأطفال في موريتانيا.





وتلقي المشاركون عروضا ومحاضرات قدمها خبراء واساتذة حول الصحة الإنجابية، ومكانتها في الإسلام والتربية السكانية، تلتها مداخلات وتعليقات من لدن المشاركين.





وتدوم الورشات يوما واحدا، و تأتي في إطار سلسلة ورشات تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

