موريتانيا: تكوين صحفيين في مجال محاربة التطرف

الرئيس الفرنسي يوقع قانون مكافحة الارهاب المثير للجدل

كينيا: إعادة انتخاب "كينياتا" بنسبة 98% من الأصوات

وزيرة الاسكان: موريتانيا بحاجة للمهندس المعماري الوطني

موريتانيا: البرلمان يبدأ نقاش المدونة الجديدة للجمارك

موريتانيا: مؤسسات عموية تتعهد باعتماد الدفع الألكتروني

موريتانيا: الرئيس يتسلم تقرير لجنة الانتخابات بخصوص الاستفتاء

الديون و" والشك السياسي" يهددان نمو دول أفريقيا جنوب الصحراء

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

عبد الله ولد الشيخ في ذمة الله -- نبأ دونه الأنباء

ممود ولد الشيخ
عبد الله ولد الشيخ في ذمة الله -- نبأ دونه الأنباء
  ليس من المعروف  ولاالمألوف  من قيم مجتمعنا ان يذكر المرء محاسن ابيه او احد أبويه

إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي

اعزيزي ولد المامي
إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي
توطــئة : عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : قل الحق

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | موريتانيا: تكوين صحفيين في مجال محاربة التطرف https://t.co/vgjvs5kUW5موريتانيا-تكوين-صحفيين-في-مجال-م… https://t.co/TgvuqLVlut
الاثنين 30 أكتوبر - 20:30
Sahara Media Agency : La dette et le doute politique menacent la croissance dans les pays subsahariens https://t.co/nbZyVI4ojR
الاثنين 30 أكتوبر - 18:28
App Store
Facebook
Twitter
Newsletter
Rss

موريتانيا: تكوين صحفيين في مجال محاربة التطرف


صحراء ميديا - نواكشوط
الاثنين 30 أكتوبر 2017 - 19:23



موريتانيا: تكوين صحفيين في مجال محاربة التطرف
مواضيع ذات صلة

 

انطلقت اليوم الاثنين في نواكشوط أعمال ورشة حول تقييم نتائج ورشة انيامى لصحفيي مجموعة دول الخمس بالساحل، حول الوقاية من النزاعات وترسيخ السلم والأمن ومحاربة التطرف.

الورشة المنظمة من طرف شبكة الصحفيات الموريتانيات، تعتبر بداية انطلاق الجانب المتعلق بموريتانيا من الانشطة الخاصة، بمشروع تكتل صحفيي دول الساحل الذي يسعى لتكوين 400 صحفي من هذه الدول على مدى سنتين.

ويهدف هذا اللقاء، إلى تقييم نتائج ورشة انيامى لصحفيي مجموعة الخمس في الساحل، وعرض مشاريع الأمن والدفاع لهذه المجموع،ة فضلا عن تعزيز دور الصحافة ودعم قدرات الصحفيين ليصبحوا فاعلين في إرساء السلام في المنطقة.

وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع الموريتانية هاوا الشيخ سيديا تانديا قالت خلال الورشة إن "وسائل الإعلام يمكن أن تلعب دورا مهما في الوقاية من الأزمات وترقية ثقافة السلم والوئام".

وأوضحت الوزير الموريتانية في كلمتها أن "القارة الافريقية وخاصة منطقة الساحل، تعاني منذ سنوات من الارهاب وتجارة المخدرات، والجريمة المنظمة، وهو ما حدا بالدول الخمس في الساحل، إلى وضع آليات أمنية وتنموية من أجل التصدي لتلك الظواهر الخطيرة".

وذكرت "هاوا" بالمقاربة الأمنية الموريتاني،ة المبنية على الحوار، ودمج الشباب الذين غرر بهم، في الحياة النشطة، وتجهيز القوات الأمنية والعسكرية، بمختلف الأسلحة والوسائل اللوجيستية، من أجل ضمان أمن واستقرار البلاد.

وتتضمن الورشة عروضا مقدمة من طرف خبراء موريتانيين، تتناول الجوانب الشرعية والأمنية، والاعلامية، والاجتماعية، لظاهرة الإرهاب، بهدف اطلاع الصحفيين على كيفية التعامل مع الأخبار المتعلقة بهذا الموضوع.



الكلمات المفتاحية : ارهاب, تكوين, صحفيين
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة