موريتانيا : تكوين لمكافحة الجراد الصحراوي فى دول غرب افريقيا



بدأت اليوم الاثنين بمحطة البحث التابعة للمركز الوطني لمكافحة الجراد الصحراوي في مدينة أكجوجت أعمال دورة تكوينية حول طرق الاستكشاف عن الجراد الصحراوي، لفائدة فنيين من دول موريتانيا ،النيجر، مالي، اتشاد، السنغال، المغرب، الجزائر، بوركينافاسو، تونس وليبيا.



وتنظم الدورة من طرف هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الجراد المهاجر



وينعش هذه الدورة التي تدوم 35 يوما خبراء من منطقة غرب افريقيا ويأتي تنظيمها تطبيقا للتوصيات الصادرة عن الدورة ال15 للدول الأعضاء في هيئة مكافحة الجراد الصحراوي الملتئمة بمدينة واغادوكو"بوركينافاسو" في الفترة ما بين 30 يناير إلى 04 فبراير2017.



وسيتلقى المشاركون في هذه الدورة مناهج عديدة تتعلق بالحياة والبيئة الحيوية للجراد الصحراوي وبتقنيات الاستكشاف و الرش والمكافحة وبالمتابعة الصحية والبيئية في مجال مكافحة الجراد.



واستعرض المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الجراد سيد أحمد ولد محمد خصوصيات محطة أكجوجت للبحث التطبيقي حول الجراد الصحراوي وما استقطبته من باحثين دوليين واقليميين .