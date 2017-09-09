موريتانيا تلعب المباراة الافتتاحية أمام المغرب في "الشان"



وضعت القرعة المنتخب الموريتاني لكرة القدم (المرابطون) في المجموعة الأولى من بطولة أفريقيا للاعبين المحليين، رفقة المغرب البلد المستضيف للبطولة، ومن المنتظر أن تكون المباراة الافتتاحية بين البلدين يوم 13 يناير المقبل.



جاء ذلك خلال القرعة التي أجريت مساء اليوم الجمعة في العاصمة المغربية الرباط، وأشرفت عليها لجنة تنظيم بطولة أفريقيا للاعبين المحليين التابعة للكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.



وحل المنتخب الموريتاني في المجموعة الأولى رفقة المغرب (البلد المضيف)، السودان وغينيا، وستجري مباريات هذه المجموعة في مدينة الدار البيضاء.



وضمت المجموعة الثانية كلاً من (كوت ديفوار، أوغندا، ناميبيا، زامبيا)، وضمت المجموعة الثالثة (ليبيا، نيجيريا، غينيا الاستوائية، رواندا)، أما المجموعة الرابعة والأخيرة فقد ضمت (أنغولا، بوركينا فاسو، الكونغو، الكاميرون).



ويسعى المنتخب الموريتاني لاختطاف بطاقة التأهل إلى الدور الثاني والذهاب بعيداً في البطولة التي تأهل لها للمرة الثانية على التوالي، وعلى الرغم من عروضه القوية خلال النسخة الماضية في جنوب أفريقيا إلا أنه لم يحقق التأهل للدور الثاني.

