موريتانيا :تمديد الإحصاء الإداري للمرة الثالثة





أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات اليوم الثلاثاء تمديد الإحصاء الإدارى ذي الطابع الانتخابى إلى الرابع من شهر يوليو القادم ، وتعد هذه المرة الثالثة ، بعد أن كان مقررا اختتامه اليوم,



وقال مدير العمليات الإنتخابية باللجنة المستقلة للانتخابات محمدن ولد سيدى الملقب "بدن" فى تصريح رسمي إن هذا التمديد يأتي بعد اجتماع تقييمى عقدته لجنة الحكماء الليلة بمقراللجنة المستقلة للانتخابات.



وكان مدير المعلوماتية والملف الإنتخابى باللجنة المستقلة للانتخابات محمد ولد انتليت قد أكد فى تصريح سابق أن عملية الإحصاء الادارى كانت ايجابية ، حيث لوحظ إقبال كبير على مراكز تسجيل المواطنين وهو مادفع لجنة الحكماء إلى عقد اجتماع تقييمى لحصيلة الإحصاء الادارى واتخاذ القرار المناسب، وفق تعبيره.



وكان الإحصاء قد تم التمديد له مرتين، وهو الذين انطلق يوم 18 مايو الماضي على أن يستمر لعشرين يوماً فقط، ولكن اللجنة الانتخابية بررت التمديد بما قالت إنه "مستوى الإقبال الكبير"، فيما تشير مصادر إلى أن التمديد كان سببه "ضعف الإقبال".



وأعلنت اللجنة قبل أسبوعين أن عدد الذين تم إحصاؤهم وصل إلى أكثر من 47 ألف شخص، معلنة أنها قررت التمديد للإحصاء أسبوعين إضافيين.