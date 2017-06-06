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الثلاثاء 6 يونيو - 15:38
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الثلاثاء 6 يونيو - 15:30
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موريتانيا: تمديد الإحصاء التكميلي لأسبوع


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 6 يونيو 2017 - 13:25



موريتانيا: تمديد الإحصاء التكميلي لأسبوع
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قررت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، تمديد المدة المخصصة للإحصاء التكميلي ذي الطابع الانتخابي لأسبوع آخر.
 
وكانت فرق الإحصاء قد انطلقت يوم الاثنين 15 مايو الماضي، فيما بدأت بشكل فعلي عملية الإحصاء على عموم التراب الوطني يوم الخميس 18 مايو الماضي.
 
وكان من المنتظر أن يستمر الإحصاء لعشرين يوماً، وينتهي يوم غد الأربعاء 07 يونيو.
 
وقالت مصادر من داخل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في تصريح لـ"صحراء ميديا" إن اللجنة قررت تمديد الإحصاء بأسبوع حتى يتمكن أكبر قدر من المواطنين من التسجيل.
 
وأضاف المصدر أن اللجنة تعمل على التمديد للإحصاء ثلاثة أسابيع أخرى، بسبب ضعف الإقبال على التسجيل.
 


الكلمات المفتاحية : إحصاء, استفتاء, الدستور
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