عزيز يتجول في معرض "موريتانيد" للمعادن والنفط

موريتانيا: تمديد جلسات الحوار حتى الثلاثاء المقبل

موريتانيا تطلق مؤتمراً لتطوير القطاع المعدني والنفطي

الناقلون يضربون بعد مضاعفة الضريبة ثلاث مرات

بوروندي: ارتفاع ضحايا العنف منذ التمديد للرئيس

دراسة: الدهون المشبعة تسبب أكثر السرطانات شراسة

إمارة دبي تطلق أعمال بناء أطول برج فى العالم

نواذيبو: وفاة غامضة لموظف بميناء خليج الراحة

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

بأي ذنب تم اغتيال الشيخ

عبد الله الشريف
بأي ذنب تم اغتيال الشيخ
ليس غريبا ان يسقط قائد عسكري في وسط معركة، والأمر الطبيعي هو أن يقبض الله روح عبده بسبب أو دون سبب

البنك المركزي الموريتاني، القانون والمالية الإسلامية

زين العابدين ولد الحضرامي
البنك المركزي الموريتاني، القانون والمالية الإسلامية
عرف الاقتصادي روبرت سرنوف: المالية على انها مجموعة من المهارات تتيح تسييل او سلاسة في تنقل المال من

نحو استراتيجية ثقافية في الوطن العربي

أ. محمد الأمين ولد الكتاب
نحو استراتيجية ثقافية في الوطن العربي
نحو إستراتيجية ثقافية في الوطن العربي الوسائل، الإكراهات،  الأهداف ، والآليات    

لغز أزواد

عبد الله الشريف
لغز أزواد
إذ كنا صغارا كان لغز البطات الثلاث متداولاً بيننا وهو بالحرف الواحد يقول إن ثلاث بطات سائرات في

دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"

المختار ولد داهي: سفير سابق
دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"
كان لي شرف و "تَرَفُ" المشاركة في حلقة من برنامج " الرأي السياسي" واسع المشاهدة،"تجديدي المقاربة"
Sahara Media Agency : موريتانيا تطلق مؤتمراً لتطوير القطاع المعدني والنفطي https://t.co/ir2IeRVuXY
الثلاثاء 11 أكتوبر - 13:20
Sahara Media Agency : الناقلون يضربون بعد مضاعفة الضريبة ثلاث مرات https://t.co/tLVKzpMWIW
الثلاثاء 11 أكتوبر - 13:20
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتانيا: تمديد جلسات الحوار حتى الثلاثاء المقبل


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 11 أكتوبر 2016 - 12:03



موريتانيا: تمديد جلسات الحوار حتى الثلاثاء المقبل
مواضيع ذات صلة

أفادت مصادر خاصة لـ"صحراء ميديا" أن الأحزاب المشاركة في "الحوار الوطني الشامل" اتفقت اليوم الثلاثاء، على تمديد جلسات الحوار حتى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك من أجل تعميق النقاشات حول عدد من النقاط التي لم تجد الوقت الكافي.
 
وأوضحت هذه المصادر أن اللجنة المشكلة من مختلف الأحزاب المشاركة في الحوار، اتفقت اليوم في اجتماع مغلق، على تأجيل اختتام الحوار.
 
ومن المنتظر –حسب نفس المصادر- أن يتم الإعلان عن تمديد جلسات الحوار في بيان مشترك سيصدر مساء اليوم.
 
وكانت جلسات الحوار قد انطلقت يوم الخميس 29 سبتمبر الماضي، على أن تستمر لعشرة أيام، وتم تمديدها بثلاثة أيام يوم الخميس الماضي.
 
وتقاطع جلسات الحوار عدة أحزاب في المعارضة التقليدية، من أبرزها المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، الذي يضم أحزاباً سياسية ونقابات ومنظمات مجتمع مدني، كما يقاطعه حزب تكتل القوى الديمقراطية والتناوب الديمقراطي.
 


الكلمات المفتاحية : الحوار, سياسية


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة