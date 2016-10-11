موريتانيا: تمديد جلسات الحوار حتى الثلاثاء المقبل



أفادت مصادر خاصة لـ"صحراء ميديا" أن الأحزاب المشاركة في "الحوار الوطني الشامل" اتفقت اليوم الثلاثاء، على تمديد جلسات الحوار حتى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك من أجل تعميق النقاشات حول عدد من النقاط التي لم تجد الوقت الكافي.



وأوضحت هذه المصادر أن اللجنة المشكلة من مختلف الأحزاب المشاركة في الحوار، اتفقت اليوم في اجتماع مغلق، على تأجيل اختتام الحوار.



ومن المنتظر –حسب نفس المصادر- أن يتم الإعلان عن تمديد جلسات الحوار في بيان مشترك سيصدر مساء اليوم.



وكانت جلسات الحوار قد انطلقت يوم الخميس 29 سبتمبر الماضي، على أن تستمر لعشرة أيام، وتم تمديدها بثلاثة أيام يوم الخميس الماضي.



وتقاطع جلسات الحوار عدة أحزاب في المعارضة التقليدية، من أبرزها المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، الذي يضم أحزاباً سياسية ونقابات ومنظمات مجتمع مدني، كما يقاطعه حزب تكتل القوى الديمقراطية والتناوب الديمقراطي.

