موريتانيا : تمديد جلسات الحوار لثلاثة أيام إضافية





كشفت مصادر خاصة ل "صحراء ميديا" أن أطراف الحوار السياسي الجاري قررت تمديده لمدة 3 أيام ، لوجود عدة مواضيع لايزال النقاش جاريا حولها .







وحسب نفس المصدر فان الأطراف اتفقت على أن يكون الختام يوم الخميس القادم://0 ، بدل الاثنين لوجود عدة مواضيع لم تتطرق الأطراف لمناقشتها حتى الآن .





و حسب مراسل "صحراء ميديا" في قصر المؤتمرات فان يوم الأحد سيكون عطلة على أن تستأنف الجلسات يوم الاثنين ، و ستكون أيام الثلاثاء و الأربعاء لصياغة التوصيات النهائية ، والختام يوم الخميس.







ويقاطع الحوار من طرف المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الي يضم عدة أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية بالإضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية المستقلة.





