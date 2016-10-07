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موريتانيا : تمديد جلسات الحوار لثلاثة أيام إضافية


انواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 7 أكتوبر 2016 - 10:54



موريتانيا : تمديد جلسات الحوار لثلاثة أيام إضافية
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كشفت مصادر خاصة ل "صحراء ميديا"  أن  أطراف الحوار السياسي الجاري قررت تمديده لمدة 3 أيام ، لوجود عدة مواضيع لايزال النقاش جاريا حولها .

 

وحسب نفس المصدر فان الأطراف اتفقت على أن يكون الختام يوم الخميس القادم://0  ، بدل الاثنين لوجود عدة مواضيع لم تتطرق الأطراف لمناقشتها حتى الآن .


و حسب مراسل "صحراء ميديا" في قصر المؤتمرات فان  يوم الأحد  سيكون عطلة على أن تستأنف الجلسات يوم الاثنين ، و ستكون أيام الثلاثاء و الأربعاء لصياغة التوصيات النهائية ، والختام يوم الخميس.

 

ويقاطع الحوار من طرف المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الي يضم عدة أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية بالإضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية المستقلة.

 

 


الكلمات المفتاحية : حوار, دستور, سياسة


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