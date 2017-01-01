موريتانيا تمنع نشاطاً شيعياً وتستدعي السفير الإيراني



منعت السلطات الموريتانية اجتماعاً لإنشاء مجلس أعلى لشيعة موريتانيا، كما استدعى وزير الشؤون الخارجية الموريتاني السفير الإيراني بنواكشوط وأبلغه برفض موريتانيا لأي نشاط من شأنه المساس بعقيدتها السنية.



الخبر أورده الصحفي الموريتاني الخليل ولد اجدود، مراسل قناة العربية المتجول في شمال وغرب أفريقيا، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مشيراً إلى أن مدير جهاز أمن الدولة استدعى الأشخاص الذين كانوا يخططون لتنظيم الاجتماع.



وأوضح ولد أجدود في تغريدة أن "أصحاب المبادرة هم مجموعة من الأشخاص غير المعروفين على الساحة الدينية والثقافية والسياسية"، مشيراً إلى أن مدير جهاز أمن الدولة "حذرهم من العودة لمحاولة عقد هكذا مؤتمر".



وأشار نفس المصدر إلى أن "هذه المجموعة لديها صلة بأطراف شيعية إيرانية ولبنانية، بعضها ينشط في دولة السنغال"، المجاورة لموريتانيا.



وحول استدعاء السفير الإيراني بنواكشوط من طرف الخارجية الموريتانية، قال المصدر ذاته إنه جاء قبيل ساعات من سفر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة الإسلامية الأمريكية.



وأضاف المصدر أن الوزير أبلغ السفير "رفض موريتانيا لمثل هذه المبادرات، وطلب منه نقل رسالة إلى طهران مضمونها رغبة موريتانيا في عدم التدخل في شؤونها الداخلية وفي الشأن الديني للبلاد".



وكانت موريتانيا قد حظرت جميع الأنشطة المرتبطة بحزب الله اللبناني أو التي تسعى إلى تغيير المذهب السني المالكي للمجتمع الموريتاني، فيما ينفي الموريتانيون المنخرطون في المذهب الشيعي وجود أي صلة تربطهم بالسفارة الإيرانية في نواكشوط.

