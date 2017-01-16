موريتانيا: تمويل دولي لتعزيز الأمن الغذائي بالريف



وقعت مورتيانيا اليوم الإثنين مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( FIDA ) اتفاقية تمويل بقيمة 21 مليون دولار أمريكي، بهدف تعزيز الأمن الغذائي، والحد من الفقر فى الريف.



‎ وستركّز المرحلة الأولى من الاتفاقية على تربية الدواجن في إطار زراعة البستنة، وتطوير إنتاج حليب الماعز، كما سيتم في بداية المشروع اختبار مصايد للأسماك الداخلية في بحيرة فم لكليتة، جنوبي موريتانيا.



وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 45.2 مليون دولار أمريكي، يوفّر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 21 مليون دولار أمريكي منها على شكل منحة.



وسيتم تغطية المبلغ المتبقي وقدره 15 مليون دولار أمريكي من مصادر تمويل أخرى أو من خلال الدورة التمويلية القادمة في الصندوق لصالح موريتانيا سنة 2019.



وقعت الاتفاقية عن الجانب الموريتاني السفيرة والممثلة الدائمة لموريتانيا لدى وكالات الأمم المتحدة بروما، السيدة مريم بنت أوفى، ونائب رئيس الصندوق، ميشيل مورداسيني.