موريتانيا: تمويل هندي لخط كهربائي بين نواكشوط ونواذيب

وقعت الحكومة الموريتانية اليوم الأربعاء، مع بنك تشجيع الصادرات الهندي، اتفاقية يقدم بموجبها البنك لموريتانيا قرضا بقيمة 110 ملايين دولار، (39 مليار أوقية) مخصصة لتمويل خط كهربائي عالي الجهد بين مدينتي نواكشوط ونواذيبو.



وأكد وزير الاقتصاد والمالية الذي وقع الاتفاقية عن الحكومة الموريتانية أن "هذا التمويل يعكس الثقة المتزايدة التى تحظى بها موريتانيا من لدن شركائها في التنمية" مضيفا أن "التوقيع على هذه الاتفاقية يشكل لبنة هامة في صرح الشراكة الواعدة التى يتطلع الطرفان إلى تطويرها وتعميقها مستقبلا لتكون على مستوى تطلعاتهما المشتركة وذلك بالتقاء القدرات التمويلية والفنية الكبيرة في الهند مع فرص الاستثمار المتنوعة في موريتانيا".



وبدورها عبرت المديرة العامة لبنك تشجيع الصادرات الهندي حرشه بانكاري عن تطلعها إلى أن تكون هذه الاتفاقية بداية لمرحلة جديدة من الشراكة الواسعة بين البلدين، نظرا لأهمية فرص الاستثمار الكبيرة والمتنوعة المتاحة في موريتانيا.



ويتوقع أن يمكن الخط الكهربائي بين نواكشوط ونواذيب، من دمج الشبكات القائمة في شمال البلاد وجنوبها، ونقل فائض الانتاج إلى مناطق الاستهلاك، بالاضافة إلى فتح آفاق جديدة لربط الشبكات الكهربائية في المغرب العربي وأوروبا، بنظيراتها في منطقة استثمار نهر السينغال، مع تزويد مدن مسار الخط بطاقة كهربائية رخيصة ونظيفة.

