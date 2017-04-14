موريتانيا تناقش التنقيب التقليدي عن الذهب



ناقش عدد من الوزراء في الحكومة الموريتانية قضية التنقيب عن الذهب بالوسائل التقليدية الذي اجتاح موريتانيا خلال العام الماضي.



وكان التنقيب التقليدي عن الذهب قد استقطب عشرات آلاف المواطنين الموريتانيين، فيما توجهت السلطات الموريتانية نحو تنظيمه كقطاع اقتصادي عبر منح رخص للراغبين في التوجه نحوه.



وجاء هذا النقاش خلال أول اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بالاستغلال التقليدي للذهب، انعقد صباح اليوم الجمعة في مباني الوزارة الأولى، ويترأس اللجنة الوزير الأول يحيى ولد حدمين.



وقد عكفت اللجنة حسب القائمين عليها، على النظر في الإجراءات المتخذة في مجال الاستغلال التقليدي للذهب، والآفاق المستقبلية لتطوير هذا النشاط.



وكان تعامل السلطات الموريتانية مع قضية التنقيب عن الذهب قد أثار الكثير من الانتقادات.

