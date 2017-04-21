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موريتانيا تناقش دعم ميزانيتها مع البنك الدولي


صحراء ميديا - نواكشوط
الجمعة 21 أبريل 2017 - 19:08



موريتانيا تناقش دعم ميزانيتها مع البنك الدولي
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ناقش وفد موريتاني يضم وزير الاقتصاد والمالية، والوزير المنتدب المكلف بالمالية، ومحافظ البنك المركزي، مع المدراء المعنيين بالتعاون مع موريتانيا في البنك الدولي، إجراءات دعم الميزانية الموريتانية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة إجراءات وترتيبات دعم الميزانية (الدعم الميزانوي)الذي سيقدمه البنك لموريتانيا،

 
كما وضعت خلال هذا الاجتماع اللمسات الأخيرة لتقديم الدفعة الأولي من هذا الدعم المقدم من قبل البنك الدولي.


الوفد الذي يضم إلى جانب الوزيرين، مسؤولين سامين في وزارتي الاقتصاد والمالية، ناقش في إطار الاجتماعات السنوية المشتركة للبنك وصندوق النقد الدوليين أخر التطورات، وتقييم الإصلاحات المالية المقام بها في موريتانيا.


 وكانت موريتانيا قد وقعت العام الماضي مع البنك الدولي، اتفاقية هبة بقيمة 26 مليون دولار أمريكي، وهو ما يزيد علي 9 مليارات أوقية موجهة لدعم الميزانية.

وكان ذلك الدعم هو الأول من نوعه الذي تحصل عليه موريتانيا ويتم الاتفاق حوله مع هذه الهيئة المالية.

واعتبر الاتفاق بمثابة نقطة انطلاق مسار عمليات مبرمجة وسنوية،لدعم الميزانية بمبالغ أكثر أهمية على المدى القصير والمتوسط.



الكلمات المفتاحية : بنك, تنمية, ميزانية
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