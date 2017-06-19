موريتانيا تنال عضوية المركز الدولي لمنظمة العمل



انتخبت موريتانيا اليوم الاثنين عضوا استحقاقيا في مجلس المركز الدولي للتكوين التابع لمنظمة العمل الدولية وفي مجلس إدارة المكتب الدولي للشغل.



وتم انتخاب موريتانيا خلال الدورة الـ106 للمؤتمر الدولي للعمل الجارية حاليا بجنيف، عضوا استحقاقيا لمأمورية مدتها ثلاث سنوات، في مجلس المركز الدولي للتكوين التابع لمنظمة العمل الدولية الذي يوجد مقره في تورينو بإيطاليا.



وسيسمح انتخاب موريتانيا حسب الوكالة الموريتانية للأنباء (الوكالة الرسمية) بمساهمتها بشكل أكبر في سياسات المكتب الدولي للشغل في مجالات التكوين وفيما يخص المأموريات متعددة الأطراف، "وهو ما سيوفر لموريتانيا فرصا حقيقية بهذا الخصوص".



ويضم مجلس المركز الدولي للتكوين التابع لمنظمة العمل الدولية 12 عضوا استحقاقيا هم: الصين وفرنسا وألمانيا ورومانيا وموريتانيا والأرجنتين وبارباد وكوت ديفوار والولايات المتحدة الأمريكية والسينغال والهند واليابان.

