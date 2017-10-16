موريتانيا تنتخب نائبا لرئيس المكتب التنفيذي لصناديق البئية الأفريقية



انتخبت موريتانيا اليوم الثلاثاء بنواكشوط نائبا لرئيس المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لصناديق البيئة



جاء ذلك خلال الجمعية العمومية السابعة للاتحاد الإفريقي لصناديق البيئة التي التأمت في الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر الجاري في نواكشوط،.



وترأس المكتب التنفيذي الجديد دولة مالاوي، ويضم إضافة إلى موريتانيا ، الكاميرون ومدغشقر وبوتسوانا وغينيا بيساو وتنزانيا كأعضاء.



ويتشكل المجلس التنفيذي المنتهية ولايته لهذه المؤسسة ممثلي بنما ومالاوي، والمدير التنفيذي لصندوق الائتمان لتمويل حوض آرغين والتنوع البيولوجي البحري والشاطئي، والأمين العام للجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لصناديق البيئة.



ويأتى هذا الانتخاب وفقا للوكالة الرسمية بعد إنشاء موريتانيا سنة 2009 صندوق الائتمان لتمويل حوض آرغين والتنوع البيولوجي البحري والشاطئي.



وشاركت فى الجمعية العمومية السابعة للاتحاد الإفريقي لصناديق البيئة 15 دولة افريقية هي بالإضافة إلى موريتانيا، كما شهد الاجتماع، وللمرة الأولى مشاركة صندوق بيئي آسيوي من بنغلاديش، إضافة إلى ممثلين عن المانحين الرئيسيين المشاركين في التمويل البيئي في إفريقيا.

