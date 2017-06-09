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Sahara Media Agency : قطب تنموي في الحوض الشرقي https://t.co/F6rINxntgJ
الجمعة 9 يونيو - 04:30
Sahara Media Agency : #موريتانيا: هكذا علقت الحكومة على التحقيق في أنشطة #هيئة_الرحمة https://t.co/ps0P8EIvIE
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موريتانيا تندد بالهجوم على طهران وتصفه بـ"الإرهابي"


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 9 يونيو 2017 - 11:09



موريتانيا تندد بالهجوم على طهران وتصفه بـ"الإرهابي"
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نددت موريتانيا بالهجوم الذي تعرضت له العاصمة الإيرانية طهران، والذي أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص في هجومين منفصلين.
 
وقالت الحكومة الموريتانية في برقية مساء أمس الخميس، إنها تقدم "خالص تعازيها للحكومة والشعب الإيرانيين وتعبر عن مواساتها لأسر الضحايا إثر تعرض العاصمة الإيرانية طهران لعمل إرهابي استهدف مواقع ذات صفة رمزية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
 
وأضافت الحكومة في بيان صادر عن وزارة الخارجية إنها تندد "بشدة بالعمل الإرهابي الذي تعرضت له العاصمة الإيرانية طهران والذي راح ضحيته العديد من الأبرياء"، مؤكدة أن الهجوم يتنافى مع قيم الدين الإسلامي السمحة.
 
وتعرضت العاصمة الإيرانية طهران أول أمس الأربعاء لهجوم استهدف مقر البرلمان الإيراني وضريح الخميني وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا.
 


الكلمات المفتاحية : إرهاب, إيران, هجوم
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