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موريتانيا تندد وتشجب الهجوم على المسجد الحرام


نواكشوط - صحراء ميديا
السبت 24 يونيو 2017 - 02:46



موريتانيا تندد وتشجب الهجوم على المسجد الحرام
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عبر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز عن شجب وتنديد بلاده بالهجوم الذي استهدف المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة، مساء الجمعة، ووصفه بأنه "عمل إرهابي جبان".
 
جاء ذلك في برقية تضامن بعث بها الرئيس الموريتاني إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وبثتها الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية).
 
وقال ولد عبد العزيز في البرقية إن "العملية الإرهابية كانت تستهدف المسجد الحرام ومرتاديه من المعتمرين والزوار والمصلين من قبل مجموعة إرهابية".
 
وأكد "شجب الجمهورية الإسلامية الموريتانية شعبا وحكومة، وتنديدها القوي، بهذا العمل الارهابي الجبان وتضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة".
 
وعبر الرئيس الموريتاني عن ثقة موريتانيا "المطلقة في قدرة المملكة بقيادتكم الحكيمة، على مواجهة ودحر كل من تسول له نفسه المساس بأمن المملكة واستقرارها".
 
وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، منصور التركي، قد كشف أن قوات الأمن أحبطت عملاً "إرهابيا" كان يستهدف أمن المسجد الحرام ومرتاديه، وأضاف أن العملية خطط لها من طرف مجموعة تمركزت في ثلاثة مواقع، أحدها في محافظة جدة، والآخران بمكة المكرمة.
 


الكلمات المفتاحية : إرهاب, السعودية, مكة
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