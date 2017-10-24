موريتانيا: تنسيقية المعارضة تحدد معالم نضالها المستقبلي



كشف القيادي فى حزب إيناد المعارض بموريتانيا سيدي ولد الكوري عن وضع تنسيقية المعارضة الديمقراطية استراتيجية جديدة تحدد معالم نضالها مستقبلا.



وقال ولد الكوري فى تصريح ل"صحراء ميديا" إن المعارضة الديمقراطية شكلت خلال الفترة الماضية لجانا لوضع الخطط التفصيلية لنضال المعارضة فى الفترة المقبلة.



ووصف القيادي المعارض استراتيجية التنسيقية الجديدة بأنها ستضبط النضال المستقبلي بما يتناسب مع الواقع الجديد، وتحدد ملامح المرحلة المقبلة، وفق تعبيره.



ولفت إلى أن خطوات المعارضة المستقبلية ستكون ردا على ما أسماه خنق الحريات الجماعية والفردية بعد حظر "أنشطة المعارضة ومواجهتها بالقمع الوحشي من طرف النظام الديكتاتوري".



ونبه ولد الكوري إلى أن ما وصفها بالتعديلات الدستورية العبثية، توجت باعتقالات في صفوف شباب المعارضة ومجلس الشيوخ، وأدخلت البلد فى أزمة دستورية خانقة.

