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موريتانيا: تنصيب عضوين بالمجلس الدستوري


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 21 نونبر 2016 - 12:22



موريتانيا: تنصيب عضوين بالمجلس الدستوري
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أدى العضوان الجديدان في المجلس الدستوري يحي ولد محمد محمود ولد الشيخ عبد الرحمن وآمادو أبوبكر باه، اليوم الاثنين، اليمين القانونية أمام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.
 
وأعلن الرئيس الموريتاني بعد أدائهما لليمين القانونية تنصيبهما في مهمتهم الجديدة.
 
ويتكون المجلس الدستوري من ستة أعضاء، فترة انتدابهم تسع سنوات غير قابلة للتجديد، فيما يتم تجديد ثلث أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث سنوات.
 
ويعين رئيس الجمهورية ثلاثة أعضاء، ويعين رئيس الجمعية الوطنية عضوين، بينما يعين رئيس مجلس الشيوخ عضوا واحداً، ويعد المجلس هو أعلى هيئة دستورية في البلاد.
 
وتتضمن اليمين القانونية تعهداً بكتم سر المداولات والتصويت، وتجنب إبداء أي موقف علني وإعطاء أية استشارة حول القضايا المتعلقة بصلاحيات المجلس.
 
وحضر مراسم حفل التنصيب رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس الجمعية الوطنية، والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، ووزير العدل، ورئيس المجلس الدستوري، ورئيس المحكمة العليا، ورئيس المجلس الأعلى الاسلامي، وعدة شخصيات من المجلس الدستوري.

 


الكلمات المفتاحية : المجلس الدستوري, دستور, يمين


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