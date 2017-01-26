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موريتانيا تنضم لبروتوكول البرلمان في الاتحاد الأفريقي


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 26 يناير 2017 - 21:00



موريتانيا تنضم لبروتوكول البرلمان في الاتحاد الأفريقي
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صادقت الحكومة الموريتانية في اجتماعها الأسبوعي، اليوم الخميس، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على انضمام موريتانيا للبروتوكول الملحق بالقانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي المتعلق بالبرلمان الأفريقي.

وتم اعتماد الملحق القانوني المتعلق بالبرلمان الأفريقي من قبل الدورة الـ23 للمؤتمر المنعقدة بملابو، عاصمة غينيا الاستوائية، بتاريخ 27 يونيو 2014.

وأوضحت وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني هاوا الشيخ سيديا تانديا، خلال مؤتمر صحفي للحكومة مساء اليوم، أن هذا البروتوكول يعطي للبرلمانيين دورهم كمشرعيين منتخبين من طرف الشعب، وليسوا معينين من طرف الحكومة.

وأشارت الوزير الموريتانية إلى أن هذا البروتوكول لا يمكن له أن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد 28 مصادقة.

وأضافت أن هذا البرلمان يجتمع في السنة مرتين، بواقع عشرة أيام لكل دورة ولكل دولة، وبه خمسة نواب ويمكن أن يشارك فيه الموريتانيون المغتربون، وإن كانت لديهم جنسيات أخرى، كما يمكن من الانسجام والتقارب بين الأخوة الأفارقة.



الكلمات المفتاحية : افريقيا, تعاون, مكتب


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