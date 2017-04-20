موريتانيا تنفي لجوء "مختار بلمختار" إلى أراضيها



نفت الحكومة الموريتانية مساء اليوم الخميس لجوء زعيم تنظيم "المرابطون" بشمال مالي مختار بلمختار "بلعور" إلى الأراضي الموريتانية.



وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ إن زعيم "المرابطون" لم يدخل موريتانيا "وربما لم يطأ بقدميه أرضنا"، مضيفا أنه لا يوجد "إرهابيون" على الأراضي الموريتانية سوى من يقبعون في السجون، في إشارة إلى السجناء السلفيين



وأكد ولد الشيخ خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي أن موريتانيا تشترط على "التائبين من الإرهاب" أن تكون لديهم الجنسية الموريتانية، ولم يرتكبوا عمليات ضد موريتانيا، ليتم تأمينهم على أرضها، مضيفا أن هذه الشروط غير متحققة في مختار بلمختار.