موريتانيا تنفي لجوء "مختار بلمختار" إلى أراضيها

موريتانيا: تعيين مكلف بديوان وزير النفط والمعادن

موريتانيا: استفتاء شعبي في يوليو لتعديل الدستور

الأمن يكشف حصيلة تجارة المخدرات بموريتانيا

النيابة تطالب بالسجن ثلاث سنوات لأربعة ناشطين

لقاء يجمع السفير الأمريكي برئيس منتدى المعارضة

قُضاة: يحق للرئيس أن "ينسف" الدستور بالمادة 38

تازيازت تحتفى باعتمادها المطابقة الدولية لتسيير "السيانيد"

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

المقاصد الدستورية

محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار

ماذا بعد إسقاط التعديلات

أحمد محمد الحافظ
ماذا بعد إسقاط التعديلات
هناك أحداث تترك بصمتها في تاريخ الديمقراطيات الوليدة نظرا لكونها تأتى نشازا واستثناء في محيطها ليس

مجلس الشيوخ في قلب المخاطر

أـ اليزيد ولد يزيد
مجلس الشيوخ في قلب المخاطر
لقد فعلها مجلس الشيوخ ورفض مشروع قانون يسمح بتعديل الدستور؛ يرى الكثير من المراقبين أن ما حدث قد

حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"

المختار ولد داهي، سفير سابق
حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"
كثرت الهواتف النقالة في بلادنا تكاثر الفطريات خلال العشريتين الأخيرتين  حتي تواتر أن إحصائيات

رئيس المنتدى السابق يصدر وثيقة عن الحوار

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، كتلة العقد الاجتماعي
رئيس المنتدى السابق يصدر وثيقة عن الحوار
وثيقة كتلة "العقد الاجتماعي" يجب أن يفهم الجميع، من أجل الجميع، ولمصلحة الجميع، أن وضعية
Sahara Media Agency : #موريتانيا تحدد موعد الاستفتاء الشعبي على #تعديل_الدستور https://t.co/tmlTu11CSk
الخميس 20 أبريل - 17:43
Sahara Media Agency : قُضاة: يحق للرئيس أن "ينسف" الدستور بالمادة 38 https://t.co/1mvgit0p0o
الخميس 20 أبريل - 17:37
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتانيا تنفي لجوء "مختار بلمختار" إلى أراضيها


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 20 أبريل 2017 - 17:07



موريتانيا تنفي لجوء "مختار بلمختار" إلى أراضيها
مواضيع ذات صلة

نفت الحكومة الموريتانية مساء اليوم الخميس لجوء زعيم تنظيم "المرابطون" بشمال مالي مختار بلمختار "بلعور" إلى الأراضي الموريتانية.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ إن زعيم "المرابطون" لم يدخل موريتانيا "وربما لم يطأ بقدميه أرضنا"، مضيفا أنه لا يوجد "إرهابيون" على الأراضي الموريتانية سوى من يقبعون في السجون، في إشارة إلى السجناء السلفيين

وأكد ولد الشيخ خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي أن موريتانيا تشترط على "التائبين من الإرهاب" أن تكون لديهم الجنسية الموريتانية، ولم يرتكبوا عمليات ضد موريتانيا، ليتم تأمينهم على أرضها، مضيفا أن هذه الشروط غير متحققة في مختار بلمختار.


الكلمات المفتاحية : ارهاب, القاعدة, بلمختار
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة