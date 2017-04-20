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موريتانيا تنفي وجود "بلمختار" على أراضيها


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 20 أبريل 2017 - 17:07



موريتانيا تنفي وجود "بلمختار" على أراضيها
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نفت الحكومة الموريتانية، مساء اليوم الخميس، أن يكون زعيم تنظيم "المرابطون" الجزائري مختار بلمختار موجوداً على أراضيها، وفق ما أشارت إلى ذلك بعض التقارير الصحفية.
 
وجاء النفي على لسان الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ، في رده على سؤال طرحه أحد الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة مساء اليوم الخميس.
 
وقال ولد الشيخ إن زعيم "المرابطون" لم يدخل موريتانيا "وربما لم يطأ بقدميه أرضنا"، مضيفا أنه لا يوجد "إرهابيون" على الأراضي الموريتانية سوى من يقبعون في السجون، في إشارة إلى السجناء السلفيين.
 
وأكد ولد الشيخ أن موريتانيا تشترط على "التائبين من الإرهاب" أن تكون لديهم الجنسية الموريتانية، ولم يرتكبوا عمليات ضد موريتانيا، ليتم تأمينهم على أرضها، مضيفا أن هذه الشروط غير متحققة في مختار بلمختار.
 
وكانت موريتانيا قد أصدرت مذكرة توقيف دولية في حق بلمختار، بعد تنفيذه لعمليات ضد الجيش الموريتاني خلال الأعوام 2005-2011.
 
ونشرت صحيفة تونسية قبل أيام خبراً يفيد بوجود بلمختار في الأراضي الموريتانية، وهو ما تم تداوله على نطاق واسع من طرف المواقع الإلكترونية الإخبارية في موريتانيا.
 


الكلمات المفتاحية : ارهاب, القاعدة, بلمختار
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