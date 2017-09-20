موريتانيا: تهم بالخيانة والإساءة تواجه محتجين ضد الرئيس

تصرف شرعي!



مدونون آخرون رغم استنكارهم للعبارات التي تضمنها مقطع الفيديو، إلا أنهم تمسكوا بالحق الشرعي لهؤلاء الشبان في الاحتجاج أمام مقر إقامة الرئيس.



في مقدمة هؤلاء المدونين الدكتور الشيخ سيدي عبد الله، الذي قال إن التظاهر أمام مقر إقامة الرئيس في الخارج "تصرف شرعي ومن صميم الفعل السياسي، ويحدث يوميا وفِي جميع أنحاء العالم".



وأوضح ولد سيدي عبد الله، وهو أحد أكثر المدونين الموريتانيين متابعة على "فيس بوك" أن ربط الاحتجاج بجدلية الوطنية والخيانة هو "إرهاب فكري تعودنا عليه من بعض الشركاء في الوطن"، مشيراً إلى أنه "أحد تجليات الخلط بين الرئيس باعتباره شخصية تخطئ وتصيب سيظل الاختلاف حولها قائما، وبين وطن أكبر وأهم من شخصه هو ومن غيره من المسؤولين"، حسب تعبيره.



ولكن ولد سيدي عبد الله أضاف أنه "لا يليق بمن ينشدون التغيير والإصلاح أن يتوسلوا إليه بلغة نابية ولا بعبارات سوقية، فاختلافنا مع الرئيس ومع أي كان لا يعطينا الحق في استخدام بعض الألفاظ تجاهه".

