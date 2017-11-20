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موريتانيا: "تواصل" يطالب بمحاسبة المسؤولين عن تعرية أحد المواطنين


صحراء ميديا - نواكشوط
الاثنين 20 نونبر 2017 - 16:48



موريتانيا: "تواصل" يطالب بمحاسبة المسؤولين عن تعرية أحد المواطنين

 

 طالب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" اليوم الاثنين السلطات الموريتانية بتقديم المتورطين في تعرية شاب موريتاني خلال مظاهرات النصرة للقضاء فورا و محاسبتهم على فعلتهم التي وصفها بـ"المشينة".


وقال الحزب المعارض في بيان صحفي إنه تابع خلال الأيام الماضية "ما تداولته بعض الوسائط الإعلامية من صور ومقاطع فيديو حول قيام وحدات من الحرس والشرطة بتجريد عدة أفراد من ملابسهم جهارا نهارا في بعض المساجد والساحات العامة أثناء تظاهرهم نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم".


وأضاف الحزب أنه يستنكر ما سماه "التصرفات المستقبحة شرعا وعرفا، الغريبة على مجتمعنا وقيمه وأخلاقه" بحسب تعبير البيان.


ودعا حزب "تواصل" جميع الفرقاء السياسيين والإعلاميين وفاعلي المجتمع المدني إلى ميثاق أخلاقي مشترك للتعاطي السياسي العام يلتزم أخلاق الاسلام وقيم المجتمع ويحفظ للإنسان كرامته وخصوصيته.



الكلمات المفتاحية : الشرطة, تواصل, مظاهرات, مواطنين
 
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