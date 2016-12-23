موريتانيا: توشيحات لموظفين بوزارة الشؤون الإجتماعية

وشحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة فاطمة بنت حبيب اليوم الجمعة عددا من العاملين بقطاعها.



ووشحت الوزيرة بوسام فارس في نظام الاستحقاق الوطني المديرالإداري والمالي بالوزارة محمد الأمين محمد عبد الله المنير.



كما وشحت الوزيرة بميدالية شرف من الدرجة الأولى ، رئيس فرع مركز الحماية والدمج الاجتماعي للأطفال بدارالنعيم، الحسن بايو، والمنسقة الجهوية بولاية نواكشوط الجنوبية مريم بنت عبد الرحيم البح.