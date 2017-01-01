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موريتانيا توفد بعثات دعوية لأوروبا وافريقيا


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 24 ماي 2017 - 17:35



موريتانيا توفد بعثات دعوية لأوروبا وافريقيا
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أوفدت وزارة الشؤون الاسلامية والتعليم الأصلي اليوم الاربعاء، بعثات دعوية الى بعض الدول الافريقية والاوروبية خلال شهر رمضان.

وقال وزير الشؤون الاسلامية والتعليم الاصلي أحمد ولد أهل داوود "إن هذه البعثات ظلت تقوم بربط الجاليات في الخارج بوطنهم.
 

وأشارد الوزير بما تنشره هذه البعثات  اثناء مأموريتها المستمرة في هذا الشهر المبارك، من تعليم وتوجيه وارشاد كان له الفضل الكبير في اعطاء صورة ناصعة لموريتانيا، وساهم بجدارة في دعم التعاون الثنائي مع دول كثيرة.

وحث ولد أهل داوود الدعاة باعتبارهم سفراء لبلدهم على التمثل باعمال السلف الصالح لبث العلم النافع والاخلاق الفاضلة بين صفوف ساكنة هذه الدول.

وبلغ  عدد البعثات الدعوية هذه السنة 50 بعثة، 35 منها متوجهة إلى اسبانيا والبقية متوجهة الى دول  مالي، وساحل العاج، وغامبيا.

وتنظم وزارة الشؤون الاسلامية دورات تكوينية لهؤلاء الدعاة، اعتمادا على المذهب المالكي في الفتوى والدعوة والارشاد الى الله.


الكلمات المفتاحية : أوربا, افريقيا, رمضان
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