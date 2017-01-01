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موريتانيا توفد فرقة لحفظ السلام فى افريقيا الوسطي


نواكشوط-صحراء ميديا
الثلاثاء 4 يوليوز 2017 - 09:41



كتيبة من الجيش الموريتاني توجهت سابقا إلى افريقيا الوسطى للمشاركة فى عمليات حفظ السلام
كتيبة من الجيش الموريتاني توجهت سابقا إلى افريقيا الوسطى للمشاركة فى عمليات حفظ السلام
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غادرت العاصمة الموريتانية نواكشوط فجر اليوم الثلاثاء، الوحدة الثالثة من الدرك الوطني المشاركة في قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى جمهورية وسط افريقيا.
 
وستعمل الفرقة في مدينة "أبريا" عاصمة ولاية "كوتونو العليا" في الشمال الشرقي من جمهورية وسط إفريقيا.
 
وتتكون الفرقة من 140 فردا من بينهم 09 ضباط، وضباط صف، موزعين على أربع تشكيلات عملياتية وفريق طبي، وآخر فني، وثالث للوجستيك ومجهزة بجميع اللوازم الضرورية.
 
وقد تلقت هذه الوحدة خلال الأشهر الماضية تدريبات مكثفة على عمليات حفظ النظام وحماية الأشخاص والممتلكات وتأمين وحماية مباني الهيآت الأممية والمقرات الحكومية والشخصيات العليا والاستجابة لطلبات الاغاثة والمساعدات الانسانية في بلد مضطرب.
 
وكان في وداع الفرقة وزير الدفاع الموريتاني جالو مامادو باتيا، رفقة قائد أركان الدرك الوطني السلطان ولد محمد أسواد .
 
وقال الوزير مخاطبا أفراد الوحدة الثالثة من الدرك الوطني"إن على كل واحد منكم أن يعتبر نفسه من الآنا فصاعدا بمثابة سفير لبلاده، و واجهة شرف لكرامتها والاعلاء من مكانتها في نفوس الجميع، والحفاظ على الصورة المشرقة التى بناها سلفكم في قطاع الدرك الوطني".
وتعتبر هذه الوحدة هي الثالثة من نوعها والثانية بعد تلك العاملة منذ 2015 في العاصمة "بانغي"، وكانت الوحدة الأولى من الدرك الوطني عادت إلى الأراضي الموريتانية شهر دجمبر العام الماضي.


الكلمات المفتاحية : افريقيا الوسطى, الأمم المتحدة, موريتانيا
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