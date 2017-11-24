موريتانيا توقع اتفاقية دعم للتنمية الصناعية مع الأمم المتحدة





وقعت موريتانيا اليوم الجمعة في افيينا مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على اتفاق إطاري يهدف إلى تعزيز دعم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للحكومة الموريتانية من خلال وضع خارطة طريق للتنمية الصناعية الشاملة والمستديمة في البلاد.



وجاء توقيع هذا الاتفاق على هامش المؤتمر الوزاري السابع للدول الأقل تقدما المنعقد في فيينا يومي 23 و24 نوفمبر الجاري في مقر المنظمة الدولية.



ووقع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني وزيرة التجارة والصناعة والسياحة الناها بنت حمدي ولد مكناس، فيما وقعها عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية مديرها العام لي يونغ.

