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موريتانيا توقع اتفاقية مع الصين لتشييد مجمع صحي


نواكشوط-صحراء ميديا
الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 - 11:35



موريتانيا توقع اتفاقية مع الصين لتشييد مجمع صحي
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وقعت موريتانيا اليوم الثلاثاء في العاصمة انواكشوط مع جمهورية الصين الشعبية اتفاقيتي تعاون تتعلقان ببناء مجمع صحي لمكافحة الأمراض المعدية، وتشييد سكن للبعثة الطبية الصينية في موريتانيا .
 
وتتعلق الاتفاقية الأولى ببناء مجمع صحي لمصلحة مكافحة الأمراض المعدية لصالح مركزالاستطباب الوطني، فيما تتعلق الاتفاقية الثانية بتشييد سكن للبعثة الطبية الصينية في موريتانيا.
ووقع الاتفاقيتين عن الجانب الموريتاني الأمين العام لوزارة الصحة أحمد ولد أجه وعن الجانب الصيني المستشار الاقتصادي بسفارة الصين في نواكشوط  شن جونغي.


الكلمات المفتاحية : الصين . تعاون, موريتانيا
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