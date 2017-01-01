عزيز يزور مقر وكالة الوثائق المؤمنة بعرفات

موريتانيا توقع على اتفاقيات تعاون مع قطر فى مجال الرياضة

خطان أحمران يقسمان الموريتانيين عند أعتاب الكعبة

بالفيديو.. الأطباء الأخصائيون يجددون مطالبهم

موريتانيا: أمطار متفرقة في ست ولايات داخل البلاد

بالفيديو.. اتفاق سعودي-موريتاني بقيمة 135 مليون دولار

اتفاقيات ب49 مليار أوقية بين موريتانيا والصندوق السعودي

قمة أوروبية-أفريقية في باريس حول الهجرة السرية

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي

اعزيزي ولد المامي
إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي
توطــئة : عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : قل الحق

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | عزيز يزور مقر وكالة الوثائق المؤمنة بعرفات https://t.co/vgjvs5kUW5عزيز-يزور-مقر-وكالة-الوثائق-المؤمنة… https://t.co/OUuRXLef50
الثلاثاء 29 غشت - 13:12
Sahara Media Agency : عزيز يزور مقر وكالة الوثائق المؤمنة بعرفات https://t.co/Uzl0C2GwdB
الثلاثاء 29 غشت - 13:06
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتانيا توقع على اتفاقيات تعاون مع قطر فى مجال الرياضة


صحراء ميديا+وكالات
الثلاثاء 29 غشت 2017 - 09:24



موريتانيا توقع على اتفاقيات تعاون مع قطر فى مجال الرياضة
مواضيع ذات صلة

 
 
وقع رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم أحمد ولد يحي مع رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني اتفاق تعاون بين الاتحادين ، تتضمن تطوير العلاقات بينهما ، لانجاح كرة القدم فى البلدين.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم لدولة قطر ، واستقبل خلالها من طرف رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم أمس الاثنين.
 
ويهدف الاتحادان من توقيع الاتفاقية إلى استثمار علاقات الأخوة بين البلدين الشقيقين، وأواصر الصداقة والعلاقات الثنائية المتميزة إلى آفاق أرحب من التعاون الوثيق،حسب ما أوردته جريدة "الراية" القطرية.

وسيتم بموجب الاتفاق  تبادل الخبرات والموارد فيما بين الاتحادين، كما يدعم تطوير كرة القدم في كلّ من البلدين.
وزار ولد يحي جناح معرض اللجنة العليا للمشاريع والإرث الكائن بالطابق الرابع عشر ببرج البدع والذي يقدم نموذجاً متكاملاً يحاكي آلية العمل باللجنة في كافة التخصصات والأقسام.
 
كما قام رئيس الاتحاد الموريتاني بجولة تفقدية لمرافق أكاديمية "أسباير" ومن ثم انتقل لنادي المنتخبات الوطنية، حيث كان هناك عرض تقديمي من المديرين الفنيين لإدارة تطوير كرة القدم وإدارة المنتخبات الوطنية ودوري نجوم قطر وإدارة التحكيم ومعهد جسور.


وقال رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم إنه قام بزيارة رائعة للدوحة رغم أنه على علم بمُستوى التطوّر الكروي والنهضة الرياضية التي تشهدها قطر،مشيرا إلى أنه  إلا أنه انبهر  بما رأى  ، حيث اتضح له مدى التقدم على كافة الأصعدة، لاسيما فيما يخص استعدادات قطر لاستضافة وتنظيم كأس العام 2022، وفق مانشرته الجريدة القطرية.

وأكد أن الاتحاد القطري عود دائما على الخروج بأبهى حلة تنظيميّة لكافة بطولاته ومسابقاته التي ينظّمها ويشرف عليها، وهو شيء يدعونا إلى الاطمئنان ويبعث على الفخر لكل عربي بما ستكون عليه بطولة كأس العالم 2022.

 وأشاد رئيس اتحاد الكرة الموريتاني بالمنشآت الرياضية والملاعب وكذلك بالدور الذي تقوم به أكاديمية "أسباير" مقدماً شكره للجميع على هذا التعاون.


الكلمات المفتاحية : آسباير, قطر, كرة القدم, موريتاينا
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة