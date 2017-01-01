موريتانيا توقع على اتفاقيات تعاون مع قطر فى مجال الرياضة







وقع رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم أحمد ولد يحي مع رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني اتفاق تعاون بين الاتحادين ، تتضمن تطوير العلاقات بينهما ، لانجاح كرة القدم فى البلدين.



جاء ذلك خلال زيارة قام بها رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم لدولة قطر ، واستقبل خلالها من طرف رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم أمس الاثنين.



ويهدف الاتحادان من توقيع الاتفاقية إلى استثمار علاقات الأخوة بين البلدين الشقيقين، وأواصر الصداقة والعلاقات الثنائية المتميزة إلى آفاق أرحب من التعاون الوثيق،حسب ما أوردته جريدة "الراية" القطرية.



وسيتم بموجب الاتفاق تبادل الخبرات والموارد فيما بين الاتحادين، كما يدعم تطوير كرة القدم في كلّ من البلدين.

وزار ولد يحي جناح معرض اللجنة العليا للمشاريع والإرث الكائن بالطابق الرابع عشر ببرج البدع والذي يقدم نموذجاً متكاملاً يحاكي آلية العمل باللجنة في كافة التخصصات والأقسام.



كما قام رئيس الاتحاد الموريتاني بجولة تفقدية لمرافق أكاديمية "أسباير" ومن ثم انتقل لنادي المنتخبات الوطنية، حيث كان هناك عرض تقديمي من المديرين الفنيين لإدارة تطوير كرة القدم وإدارة المنتخبات الوطنية ودوري نجوم قطر وإدارة التحكيم ومعهد جسور.





وقال رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم إنه قام بزيارة رائعة للدوحة رغم أنه على علم بمُستوى التطوّر الكروي والنهضة الرياضية التي تشهدها قطر،مشيرا إلى أنه إلا أنه انبهر بما رأى ، حيث اتضح له مدى التقدم على كافة الأصعدة، لاسيما فيما يخص استعدادات قطر لاستضافة وتنظيم كأس العام 2022، وفق مانشرته الجريدة القطرية.



وأكد أن الاتحاد القطري عود دائما على الخروج بأبهى حلة تنظيميّة لكافة بطولاته ومسابقاته التي ينظّمها ويشرف عليها، وهو شيء يدعونا إلى الاطمئنان ويبعث على الفخر لكل عربي بما ستكون عليه بطولة كأس العالم 2022.



وأشاد رئيس اتحاد الكرة الموريتاني بالمنشآت الرياضية والملاعب وكذلك بالدور الذي تقوم به أكاديمية "أسباير" مقدماً شكره للجميع على هذا التعاون.