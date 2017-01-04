موريتانيا توقع على اتفاقية عسكرية مع السعودية



وقعت موريتانيا والمملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء بوزارة الدفاع بالعاصمة نواكشوط، اتفاقية للتعاون العسكري الثنائي بين البلدين.



وتضمنت بنود الاتفاق الذي وقعه عن الجانب الموريتاني وزير الدفاع الوطني جالو مامادو باتيا وعن الجانب السعودي مساعد وزير الدفاع محمد بن عبد الله العايش، مجالات التدريب والتأهيل العسكري وتبادل المعلومات الأمنية، كما تضمن الاتفاق المساندة الإمدادية وتبادل الزيارات والخبرات، بالإضافة إلى الخدمات الطبية العسكرية.



وقال وزير الدفاع الوطني في كلمة له بالمناسبة إن التوقيع على هذه الاتفاقية يمثل تجسيدا حيا لمدى حسن العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، مضيفا أن الشعب الموريتاني يثمن عاليا الجهود التي تبذلها المملكة من أجل حماية المقدسات الإسلامية التي يعتز بها كل المسلمين، مؤكدا على استعداد موريتانيا التام لدعم المملكة في تحقيق ذلك الواجب.



وبدوره أوضح مساعد وزير الدفاع السعودي أن التوقيع على هذا الاتفاق هو استمرار للعلاقات العسكرية التي تدخل في إطار علاقات الصداقة والتعاون القوية التي تربط بين البلدين الشقيقين.



وأضاف أن هذا الاتفاق سيكون منطلقا لتعاون أكبر وأعمق بينهما، مثمنا تعاون موريتانيا وتقديرها لجهود المملكة عموما ووزارة الدفاع السعودية خصوصا في الدفاع عن المقدسات الاسلامية.



وحضر حفل التوقيع عن الجانب الموريتاني الفريق حننه ولد سيدي، القائد المساعد للاركان العامة للجيوش، إضافة إلى عدد من الضباط السامين، وعن الجانب السعودي سفير المملكة المعتمد لدى موريتانيا هزاع بن زبن المطيري والوفد المرافق لمساعد وزير الدفاع السعودي.

