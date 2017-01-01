روصو: ارتفاع حصيلة ضحايا حادث ولد غده

موريتانيا: توقيف السيناتور محمد ولد غده

مصرع سيدة في حادث سير تعرض له السيناتور ولد غده

ولد أجاي: أخطاء علاوات التعليم ستصحح قريباً

ساحل العاج: إطلاق نار في ثكنة عسكرية بأبيدجان

باحثون يتطلعون لعلاج "الإيدز" باستخدام الفئران

موريتانيا تحاكم 16 متهماً في إضراب "قانون السير"

موريتانيا: التحقيق في حادثة قتل هزت نواكشوط

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد

رداً على وزير المالية

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني
رداً على وزير المالية
نقل موقع "صحراء ميديا" تصريحا قلت فيه ان "الرئيس الراحل اعلي ولد محمد فال واجه مشاكل كبيرة من طرف

المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"

المختار ولد داهي
المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"
امتلأت آذان الموريتانيين السنوات الأخيرة من "قَعْقَعَةِ" الحديث والنضال من أجل تغيير واقع غياب أو

إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني

ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إخوتنا أطر ومثقفي وساسة نواذيبو، يزوركم رئيس الجمهورية كما زاركم في السابق. نفس الأوضاع التي عاشت

المقاصد الدستورية

محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار
Sahara Media Agency : تفاصيل حادث ولد غده https://t.co/cqfRHg2JVf
الجمعة 12 ماي - 15:49
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | ولد أجاي: أخطاء علاوات التعليم ستصحح قريباً https://t.co/vgjvs5kUW5ولد-أجاي-أخطاء-علاوات-التعليم-ستصح… https://t.co/nWskKKH4M5
الجمعة 12 ماي - 13:23
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتانيا: توقيف السيناتور محمد ولد غده


روصو - صحراء ميديا
الجمعة 12 ماي 2017 - 15:57



موريتانيا: توقيف السيناتور محمد ولد غده
مواضيع ذات صلة

أوقف الدرك الوطني بمدينة روصو، اليوم الجمعة، السيناتور محمد ولد غده وذلك على خلفية وفاة سيدة في حادث سير تعرض له زوال اليوم وهو في طريقه من نواكشوط إلى روصو.
 
وقال مراسل "صحراء ميديا" في روصو إن وحدة الدرك في روصو أوقفت السيناتور المعارض، من دون أي تفاصيل أخرى.
 
وكان ولد غده قد تعرض لحادث سير أودى بحياة سيدة حامل في شهرها التاسع، وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين.
 
وأوضح المراسل نقلاً عن مصادر محلية أن ولد غده اعترضته إبلٌ بشكل مفاجئ ما أرغمه على الانحراف عن الطريق ليفقد السيطرة على سيارته لتصطدم بكوخ على جانب الطريق.
 
وتوفيت سيدة كانت داخل الكوخ تبيع الخضروات، فيما أصيبت سيدة أخرى وطفل بجروح متفاوتة الخطورة نقلا على إثرها إلى العاصمة نواكشوط.
 
وبحسب نفس المصادر فإن ولد غده لم يتعرض لأذى في الحادث، فيما وصلت عناصر من الدرك الوطني إلى موقع الحادث وبدأت تحرياتها حوله لمعرفة ملابساته.
 


الكلمات المفتاحية : الدرك, توقيف, روصو, غده
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة