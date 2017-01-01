موريتانيا: توقيف السيناتور محمد ولد غده



أوقف الدرك الوطني بمدينة روصو، اليوم الجمعة، السيناتور محمد ولد غده وذلك على خلفية وفاة سيدة في حادث سير تعرض له زوال اليوم وهو في طريقه من نواكشوط إلى روصو.



وقال مراسل "صحراء ميديا" في روصو إن وحدة الدرك في روصو أوقفت السيناتور المعارض، من دون أي تفاصيل أخرى.



وكان ولد غده قد تعرض لحادث سير أودى بحياة سيدة حامل في شهرها التاسع، وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين.



وأوضح المراسل نقلاً عن مصادر محلية أن ولد غده اعترضته إبلٌ بشكل مفاجئ ما أرغمه على الانحراف عن الطريق ليفقد السيطرة على سيارته لتصطدم بكوخ على جانب الطريق.



وتوفيت سيدة كانت داخل الكوخ تبيع الخضروات، فيما أصيبت سيدة أخرى وطفل بجروح متفاوتة الخطورة نقلا على إثرها إلى العاصمة نواكشوط.



وبحسب نفس المصادر فإن ولد غده لم يتعرض لأذى في الحادث، فيما وصلت عناصر من الدرك الوطني إلى موقع الحادث وبدأت تحرياتها حوله لمعرفة ملابساته.

