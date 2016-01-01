موريتانيا: توقيف شاحنة تحمل كمية من المخدرات



أوقف الأمن الموريتاني في ولاية داخلت نواذيبو، أمس الاثنين، شاحنة تحمل 369 كيلوغراماً من المخدرات، قالت المصادر الأمنية إنها "كانت متوجهة إلى داخل البلاد".



وجرت العملية من طرف فرقة الدرك عند الكلم 55 شمال مدينة نواذيبو، والتي أوقفت شاحنة مغربية لتكتشف فيما بعد أنها تحمل كيساً به كميات من القنب الهندي المعروف محليا بـ"الحجر".



ونقلت الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) عن وكيل الجمهورية في ولاية داخلت نواذيبو عبد الله محمد المختار، قوله إن الكمية التي تم ضبطها تقدر بحوالي 369 كلغ من المخدرات و600 غرام من القنب الهندي.



وأوضح وكيل الجمهورية أن العملية انتهت بتوقيف شخصين والبحث عن آخرين، كما أنها "تأتي ضمن الإجراءات التي تقوم بها الدولة لمحاربة المخدرات والجريمة العابرة للحدود".



وأشار إلى أن فضل اكتشاف المخدرات المخبأة في الشاحنة يعود إلى "فريق مدرب تم إعداده وتجهيزه بالوسائل الضرورية من قبل الدولة"، وفق تعبيره.



من جانبه قال قائد مركز الدرك عند الكلم 55، المساعد أول سيد ولد محمد فال، أن الشاحنة كانت تحمل 28 طناً من البطاطس، وتم ضبطها بعد ان أثارت الشكوك حولها بسبب بعض التصرفات التي قام بها سائق الشاحنة.

