موريتانيا: توقيف شاحنة تحمل كمية من المخدرات

المحكمة العليا تحدد موعد النطق بالحكم على المسيء

مشادات ساخنة وحضور غربي في محاكمة المسيء

خلاف حول حقوق نقل مباراة المرابطون وتونس

البنك الدولي يراجع المشاريع التي يمولها في موريتانيا

رئيس موريتانيا يدعو لإعادة كتابة تاريخ المقاومة

الآلاف في موريتانيا يطالبون بتنفيذ إعدام المسيء

تدشين المقطع الرابع من طريق تجكجه ـ أطار

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في

أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟

ذ/ أحمد سالم ولد بوحبيني
أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟
الحوار – كما أسلفت في عديد المرات- نقاش جاد، بين أطراف جادة، بغية التوصل إلى حلول جادة، بعد تنازل
Sahara Media Agency : #موريتانيا: كواليس نقاش المحكمة العليا لملف المسيء https://t.co/PzZbIlZmAo
الثلاثاء 15 نونبر - 19:44
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | موريتانيا: توقيف شاحنة تحمل كمية من المخدرات https://t.co/vgjvs5kUW5موريتانيا-توقيف-شاحنة-تحمل-كمية-م… https://t.co/UTIw6HRvUy
الثلاثاء 15 نونبر - 19:41
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتانيا: توقيف شاحنة تحمل كمية من المخدرات


نواذيبو - صحراء ميديا
الثلاثاء 15 نونبر 2016 - 16:45



موريتانيا: توقيف شاحنة تحمل كمية من المخدرات
مواضيع ذات صلة

أوقف الأمن الموريتاني في ولاية داخلت نواذيبو، أمس الاثنين، شاحنة تحمل 369 كيلوغراماً من المخدرات، قالت المصادر الأمنية إنها "كانت متوجهة إلى داخل البلاد".
 
وجرت العملية من طرف فرقة الدرك عند الكلم 55 شمال مدينة نواذيبو، والتي أوقفت شاحنة مغربية لتكتشف فيما بعد أنها تحمل كيساً به كميات من القنب الهندي المعروف محليا بـ"الحجر".
 
ونقلت الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) عن وكيل الجمهورية في ولاية داخلت نواذيبو عبد الله محمد المختار، قوله إن الكمية التي تم ضبطها تقدر بحوالي 369 كلغ من المخدرات و600 غرام من القنب الهندي.
 
وأوضح وكيل الجمهورية أن العملية انتهت بتوقيف شخصين والبحث عن آخرين، كما أنها "تأتي ضمن الإجراءات التي تقوم بها الدولة لمحاربة المخدرات والجريمة العابرة للحدود".
 
وأشار إلى أن فضل اكتشاف المخدرات المخبأة في الشاحنة يعود إلى "فريق مدرب تم إعداده وتجهيزه بالوسائل الضرورية من قبل الدولة"، وفق تعبيره.
 
من جانبه قال قائد مركز الدرك عند الكلم 55، المساعد أول سيد ولد محمد فال، أن الشاحنة كانت تحمل 28 طناً من البطاطس، وتم ضبطها بعد ان أثارت الشكوك حولها بسبب بعض التصرفات التي قام بها سائق الشاحنة.
 


الكلمات المفتاحية : المخدرات, تهريب, نواذيبو


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة