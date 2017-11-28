موريتانيا: جاليات موريتانية في الخارج ترفع العلم الجديد



احتفلت عدة جاليات موريتانية في الخارج، اليوم الثلاثاء، بالذكرى السابعة والخمسين لعيد الاستقلال الوطني، وقامت برفع العلم الوطني الجديد.



وقد تنوعت الاحتفالات التي أقامتها الجاليات الموريتانية في الخارج، إذ قامت الجالية المقيمة في دولة غينيا بيساو بتنظيم حفل رفعت خلاله العلم الوطني الجديد فوق مبنى القنصلية الموريتانية في العاصمة بيساو.



وخلال الحفل ثمنت الجالية ما قالت إنه "الإنجازات والمكتسبات التي تحققت تحت القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز".



وشارك في الحفل الذي احتضنته مدينة بيساو، القنصل العام ببيساو باب ولد سيد أحمد، وبحضور القنصل المساعد ورئيس الجالية الموريتانية في العاصمة بيساو، ورؤساء الجاليات في المدن الأخرى، بالإضافة إلى رئيسة اتحادية ونقابة الصيادلة الموريتانيين ببيساو.



في غضون ذلك نظمت القنصلية العامة في جمهورية الكونغو برازافيل بتنظيم حفل لذكرى عيد الاستقلال شارك فيه عدد كبير من أفراد الجالية الموريتانية.

