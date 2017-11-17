موريتانيا: جدل حول فيديو تعرية مواطن من طرف الشرطة





البحث عن الحقيقة



بمجرد أن بدأ تداول مقطع الفيديو، ليل الجمعة/السبت، بدأت الأسئلة تطرح حول صحته، إذ كتب الدكتور الشيخ ولد سيدي عبد الله: "هنا صورة متداولة مع فيديو لبعض رجال الأمن وقد جردوا شابا من كامل ثيابه ثم قاموا بدفعه بطريقة مهينة لا يمكن مقارنتها إلا بتلك السادية التي عامل بها الأمريكيون سجناء بوغريب بالعراق".



وأضاف ولد سيدي عبد الله: "الفيديو تواتر ناشروه على أنه من قوات مكافحة الشغب الموريتانية خلال قمعهم لمظاهرة النصرة؛ لستُ بالمصدق ولا بالمكذب، والراجح عندي أنه لا يمكن لموريتاني أن يعامل أخاه بهذه الهمجية وفِي الشارع العام، ويكون (جايو على نصرة الرسول)"، قبل أن يتساءل: "ما حقيقة الصورة؟".



ولد سيدي عبد الله عاد لينشر تدوينة تحت عنوان "ملاحظات أولية"، قال فيها إنه تحدث مع من يثق فيه، واقسم له أن "فيديو الشاب العاري مسجل في نواكشوط، وأنه بعد أن وصله اتجه إلى مكان الحادثة ووجد شابا آخر أكد له أنه كان شاهد عيان على الجريمة".







ولكن الدكتور جعفر محمود رفض صحة الفيديو، وقال في تدوينة مقتضبة: "الفيديو الذي تروج له المعارضة مفبرك (تفبريك) الواضح والفاضح، اتقوا الله في الوطن وفي أنفسكم".



ووجه جعفر انتقادات للمعارضة التي قال إنها "تعتمد أسلوب الشائعات والتحريض على الفتنة"، واتهمها بأنها تعاني من "الإفلاس السياسي"، وختم بالقول: "لا للتحريض على شرطتنا الوطنية الباسلة".

