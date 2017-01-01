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موريتانيا: جرحى وموقوفين في صدامات بين الأمن ومعارضين


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 27 يوليوز 2017 - 19:38



موريتانيا: جرحى وموقوفين في صدامات بين الأمن ومعارضين
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استخدمت الشرطة الموريتانية مساء اليوم الخميس القوة لتفريق وقفة احتجاجية نظمتها مجموعة من الشباب المعارضين، وشارك فيها عضو مجلس الشيوخ المعارض محمد ولد غده.
 
وبحسب ما أكده شهود عيان لـ"صحراء ميديا" فإن الشرطة استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات لضرب المحتجين على تنظيم استفتاء شعبي لتعديل الدستور.
 
وتم نقل عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابة خلال الوقفة الاحتجاجية، من دون معرفة مستوى خطورة الإصابة التي تعرض لها.
 
وقام الأمن الموريتاني بتوقيف مجموعة من الشباب المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، من ضمنهم رئيس المنظمة الشبابية لحزب تواصل يحي ولد أبو بكر والمهندس مصطفى ولد محمد امبادي.
 


الكلمات المفتاحية : الأمن, الدستور, معارضة
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