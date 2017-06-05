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موريتانيا: جمعية توزع مواد غذائية بمناسبة رمضان


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 5 يونيو 2017 - 16:52



موريتانيا: جمعية توزع مواد غذائية بمناسبة رمضان
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وزعت جمعية التكافل والإغاثة العاجلة  اليوم الاثنين مواد غذائية  متنوعة من أرز وتمور وسكر وزيت  علي مجموعة من الأسر المحتاجة في أحياء  الترحيل ،اسبيخه  ،الجزيرة و الوطنية التابعة لبلدية توجنين بالعاصمة نواكشوط.

واستفادت  150 أسرة فقيرة من هذا التوزيع  التي يدخل في عملية  إفطار الصائم  الذى تقوم به الجمعية التي يرأسها العلامة   حمدا ولد التاه ،بالتعاون مع بعض الخيرين الموريتانيين ومحسنين خليجين.

وثمن الأمين العام للجمعية الهيبه ولد أحمد البشير  هذا التعاون المثمر بين الجمعية والمحسنين الخليجين لتقديم يد العون لفقراء موريتانيا فى هذا الشهر الفضيل

وأثني  الهيبه علي ادور الفعال الذى يلعبه نائب  رئيس الجمعية محمد عبدالرحمن ولد عبدالله الذي كان له الفضل بالاتصال  بالمتبرعين خاصة  راشد محمد عبدالله المزروعي

وشكر عمدة بلدية توجنين  محمد ولد خيدة  هذا التعاون بين البلدية والجمعية الذي بدأ العام الماضي ، مشيرا إلى أنها هي أول جمعية تقوم بعملية توزيع فى البلدية  خلال هذا الشهر المبارك .


الكلمات المفتاحية : توجنين, مواد غذائية, هيئات خيرية
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