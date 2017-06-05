موريتانيا: جمعية توزع مواد غذائية بمناسبة رمضان



وزعت جمعية التكافل والإغاثة العاجلة اليوم الاثنين مواد غذائية متنوعة من أرز وتمور وسكر وزيت علي مجموعة من الأسر المحتاجة في أحياء الترحيل ،اسبيخه ،الجزيرة و الوطنية التابعة لبلدية توجنين بالعاصمة نواكشوط.



واستفادت 150 أسرة فقيرة من هذا التوزيع التي يدخل في عملية إفطار الصائم الذى تقوم به الجمعية التي يرأسها العلامة حمدا ولد التاه ،بالتعاون مع بعض الخيرين الموريتانيين ومحسنين خليجين.



وثمن الأمين العام للجمعية الهيبه ولد أحمد البشير هذا التعاون المثمر بين الجمعية والمحسنين الخليجين لتقديم يد العون لفقراء موريتانيا فى هذا الشهر الفضيل



وأثني الهيبه علي ادور الفعال الذى يلعبه نائب رئيس الجمعية محمد عبدالرحمن ولد عبدالله الذي كان له الفضل بالاتصال بالمتبرعين خاصة راشد محمد عبدالله المزروعي



وشكر عمدة بلدية توجنين محمد ولد خيدة هذا التعاون بين البلدية والجمعية الذي بدأ العام الماضي ، مشيرا إلى أنها هي أول جمعية تقوم بعملية توزيع فى البلدية خلال هذا الشهر المبارك .