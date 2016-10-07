موريتانيا : جهود حكومية لإعادة إعمار بلدية تضررت من السيول





صادق مجلس الوزراء الموريتاني أمس الخميس على مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على استصلاح بلدية عين أهل الطايع، التابعة لمقاطعة أطار ، والتي تضررت من الفيضانات الشهر الماضي .







وجاء في بيان المجلس أن السلطات ستمنح سكان البلدية مساحات سكنية تلبي معايير السلامة من الفيضانات ، بالإضافة إلى تزويد البلدية بالتجهيزات العمومية الجماعية .







وكانت السيول قد ألحقت أضراراً كبيرة ببيوت السكان في بلدة "عين أهل الطايع" وفي عدد من بلدات ولاية آدرار شمالي موريتانيا.







وقام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بزيارة لمدينة أطار وعين أهل الطايع من أجل الوقوف على حجم الأضرار التي خلفتها السيول.

