موريتانيا: حركة شبابية تطلق حملة لشرح بطولات المقاومين





أطلقت الحركة الشبابية لموريتانيا المستقبل مساء أمس بنواكشوط حملة أسبوعية لشرح "بطولات المقاومة" الموريتانية والتعريف بالمعارك التي خاضتها ضد المستعمر.





وقال رئيس الحركة الشبابية لموريتانيا المستقبل عضو المجلس الأعلى للشباب لمرابط عيسى باب إن تنظيم هذه الحملة يأتي لتسليط الضوء على المقاومة، مضيفا أن "الحركة الشبابية لموريتانيا المستقبل أطلقت هذه الحملة تحت شعار " اسبوع المقاومة الوطنية" سعيا منها لربط الماضي الوضاء بالحاضر الذي يؤسس لمستقبل واعد" بحسب تعبيره.





وأضاف رئيس الحركة أن العديد من الدارسين والباحثين تناول موضوع المقاومة من نظريات مختلفة، الأمر الذي يتطلب منا اليوم إعادة كتابة تاريخها واستنطاق حقائقها في شقيها المقاومة "بالسلاح والمقاومة بالثقافة".

