موريتانيا: حزب التحالف يدعو الحكومة لمواجهة نقص الأمطار





طالب حزب التحالف الشعبي التقدمي الحكومة الموريتانية بإطلاق خطة استعجالية، سريعة لمواجهة مخلفات نقص الأمطار هذا العام.





وعبر حزب في بيان له اليوم الخميس عن قلقه اتجاه ما قال إنه "رد فعل الحكومة اللامبالي اتجاه النتائج الكارثية الناتجة عن نقص الأمطار هذا الموسم".





ودعا الحزب مفوضية الأمن الغذائي، وسونمكس، للمشاركة المباشرة والفورية لكل منهما في ميدان تدخله للمساهمة في تخفيف آلام سكان الريف ضحية الفاقة الناتجة عن نقص الأمطار.





وأضاف الحزب أنه كان على "الحكومة اتخاذ إجراءات استباقية فورية مناسبة وكفيلة للحد من الآثار المأساوية لهذا النقص، متهما الدولة بالتراخي من خلال ردة فعلها المحتشمة.





وقال حزب إن نقص الأمطار يؤدي إلى حركة ترحال كثيفة نحو البلدان الجنوبية المجاورة (مالي والسنغال) وهو ما لا يمضي دون مخاطر جمة على المواشي ورعاتها بسبب عديد الصراعات التي تخلقها حقيقة ضغط الوافدين الجدد، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة.

