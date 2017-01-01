موريتانيا : حزب "اللقاء" يتهم السلطات بمضايقة أنشطته



اتهم حزب اللقاء الديمقراطي اليوم الاثنين السلطات الموريتانية بمضايقته ، إثر قرار الحزب المشاركة ب "لا" في الانتخابات التى وصفها ب"اللادستورية"، و"يفرضها النظام على الشعب الموريتاني".



وقال الحزب فى بيان له إن بعثة من قيادة الحزب، برئاسة محفوظ ولد بتاح ذهبت إلى الولايات الشرقية من البلاد، بغية الاتصال بالمواطنين هناك وحثهم على التصويت ب" لا"، وتم منعهم من تنظيم مهرجان جماهيري في قطعة أرض مملوكة لخصوصي في "كوبني".



وأضاف الحزب أن المنع تم بحجة أن المكان محجوز من طرف حزب الاتحاد من أجل الجمهورية.



وأكد البيان أن المتابعة الأمنية الصارخة من قبل الدرك والشرطة شكلت عنصر إزعاج ومضايقة لبعثة الحزب في عدل بكرو ، مشيرا إلى أن الهدف منها ، التشويش على أنشطة الحزب وتخويف المواطنين من التواصل معه.



وأوضحت البعثة أن السلطات فى مدينة النعمة منعت مهرجانا جماهيريا كان مقررا اليوم ، ويدخل ضمن برنامج الحملة الذي سلمه الحزب إلى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.



وندد حزب اللقاء بهذه الممارسات، مؤكدا أنه سيتخذ موقفه المناسب بناء على ذلك .

