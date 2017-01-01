موريتانيا: حزب "تواصل" يجدد رفضه للتعديلات الدستورية





جدد حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" اليوم الثلاثاء رفضه لما سماه "مهزلة التعديلات اللادستورية"، مطالبا الشعب الموريتاني بمقاطعة عملية "العبث بالدستور"، وعدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع يوم الخامس من أغسطس المقبل.





وقال مجلس الشورى في حزب "تواصل" إن التعديلات الدستورية "نزوات تسعى لتحقيق مآرب غير معلنة وليست مطالب شعبية"، محملا النظام مسؤولية "تماديه في المساس بالمكتسبات الدستورية للبلد".





وأكد الحزب المعارض في بيان صحفي على ضرورة تكثيف النضال الحزبي ضد سياسة الحكومة، وتوجهها "المنافي للقانون"، بإقحام الإدارة وأجهزة الدولة ووسائلها والقوات المسلحة، وقوات الأمن الوطنية في التخندق لخدمة التوجه السياسي للنظام.





وطالب مجلس الشورى لحزب "تواصل" بالوقوف في وجه "سياسات الإقصاء والتهميش"، التي يتعرض لها الكثير من أبناء البلد على أساس قناعاتهم وآرائهم، كما طالب بالوقوف في وجه الفساد وسوء التسيير والمحسوبية "التي تنتشر في الكثير من مرافق الدولة" بحسب تعبيره.

