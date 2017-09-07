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موريتانيا: حزب "تواصل" يقدم مساعدات مالية لضحايا العواصف


نواكشوط-صحراء ميديا
الخميس 7 سبتمبر 2017 - 18:44



موريتانيا: حزب "تواصل" يقدم مساعدات مالية لضحايا العواصف
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قدم حزب التجمع الوطني للإصلاح و التنمية"تواصل" اليوم الخميس  واجب العزاء لذوي ضحايا العواصف في ولايتي لبراكنة و لعصابة، بالاضافة  لمساعدات مادية.
 
وكلف الحزب عددا من قياداته  بزياراته القرى التي سقط فيها ضحايا بولاية لبراكنة و هي: امبلاجي ، ارويمدي ، انياكاكى ، جلوم ، سراندوگو.
 
و ضم الوفد الذي زار هذه القرى كلا من الأمين الوطني للتنظيم المكلف بالولايات الجنوبية عبد الله جاگتى و عضو المكتب السياسي للحزب عمبر أمباي و رئيس المنظمة الشبابية يحيى ولد أبوبكر و رئيس قسم الحزب في مقاطعة بوگى علي امسيس ، و الفاعل السياسي في الولاية عضو مجلس الشورى الطاهر ولد اعل محمود.
 
وقال الحزب فى بيان له إن  وفدا من قيادات الحزب زار قرية بودراعه  المتضررة من العواصف فى ولاية لعصابة يوم أمس الأربعاء.
 
وضم الوفد إلى جانب الأمين الوطني للتنظيم المكلف بالمناطق الشرقية الدكتور محمد الامين ولد شعيب كلا من النائب حمادي ولد سيد المختار اتحادي الحزب في لعصابة و عضو مجلس الشورى باب ولد باب و سيدي مولود ولد جاكير و  والعمدة السابق  لكرو القاسم ولد السالك ورئيس قسم كيفة احمتو ورئيس فرع بلدية الملگه امادي.
 
وقام الوفد بمعاينة حجم الخسائر والأضرار في هذه القرى و تقديم التعزية والدعم لذوي الضحايا  و عيادة المصابين.
 
وشملت الزيارة ١٠ قرى هي: قرية لفراقله، قرية أهل حمادي، قرية أهل امگس، و قرية أهل جدو (سقط فيها ٥ ضحايا من
 
أسرة واحدة: الاب والام وبنت وبنت البنت وبنت أخ والدة الاسرة). قرية ازويره ، قرية اشلان ، قرية فنشلي ١ ، قرية فنشلي٢، قرية أهل محم، قرية أهل الخليفه.


الكلمات المفتاحية : الخريف, تواصل, لبراكنه, لعصابه . عواصف, موريتانيا
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