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موريتانيا: حزب معارض يحذر النظام من "اللعب بالنار"


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 18 أبريل 2017 - 17:24



موريتانيا: حزب معارض يحذر النظام من "اللعب بالنار"
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حذر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" مساء اليوم الثلاثاء النظام في موريتانيا من اللعب بالنار واستهداف وحدة البلد وتلاحم مكوناته.

وقالت المنظمة الشبابية لحزب "تواصل" في بيان اليوم إنها تشجب استخدام الأمن المفرط للقوة خلال تظاهرة شبابية يوم الأحد الماضي "ترفع مطالب عادلة"، معلنة تضامنها مع الشباب المعتقلين "ومطالبة بإطلاق سراحهم فورا" بحسب البيان.

وأضاف الحزب المعارض إنه يحذر نظام ولد عبد العزيز "من اللعب بالنار الذي دأب عليه كلما حاصرته الأزمات، حيث يعمد إلى استهداف وحدة البلد و تلاحم مكوناته".

وكان وكيل الجمهورية في العاصمة الموريتانية نواكشوط، أحال أمس الاثنين، عدداً من الناشطين الشباب اعتقلوا أثناء مظاهرة الأحد إلى العدالة في انتظار محاكمتهم ، بتهمة التظاهر غير المرخص واستعمال القوة. 


الكلمات المفتاحية : النظام, حزب معارض, وحدة البلد
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