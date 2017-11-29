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موريتانيا: حزب معارض يدعو الحكومة لحل مشاكل التعليم


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 30 نونبر 2017 - 10:32



موريتانيا: حزب معارض يدعو الحكومة لحل مشاكل التعليم

دعا حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني "حاتم" المعارض، الحكومة إلى ضرورة الإسراع في وضع حل لمشاكل التعليم في كل أنحاء البلاد، وخاصة في المناطق الأكثر تضررا من غياب الأساتذة والمعلمين.
 
وقال بيان صادر عن الحزب إن "المظاهرات الأخيرة التي شهدتها مناطق من ولايتي كيدي ماغا والحوض الغربي، للتنديد بضعف العملية التعليمية، هي مؤشر خطير على تدهور المنظومة التعليمية في البلاد، و التي أدت إلى زيادة قلق الأهالي على مستقبل أبنائهم".
 
ودعا بيان الحزب المنضوي تحت لواء المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض، "كل القوى الحية في موريتانيا، لإقامة ورشات تفكيرية، لإيجاد حلول جذرية، للمخاطر التي تتهدد المنظومة التعليمية".
 
وندد "حاتم" بتعامل السلطات الأمنية في مدن لعيون واطويل وسيلبابي، مع المتظاهرين بعد اعتقاله عشرات الأساتذة والمعلمين والتلاميذ، على خلفية المظاهرات.
 
وكانت مناطق من ولايتي كيدماغا والحوض الغربي قد شهدتا مؤخرا مظاهرات منددة بضعف الحالة التعليمية في الولايتين وغياب الأساتذة والمعلمين بشكل كبير عن مدارس المنطقة.
 


الكلمات المفتاحية : تعليم, حزب, مشاكل
 
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