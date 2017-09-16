موريتانيا: حزب معارض يطالب الحكومة بوضع خطة ضد "الجفاف"





طالب حزب اتحاد قوى التقدم المعارض اليوم السبت الحكومة الموريتانية بوضع خطة وطنية استعجالية يشترك المواطنون في تسييرها للتدخل السريع لدعم المواطنين بالعلف .



واتهم الحزب فى بيان له الحكومة بعدم المبالاة بالولايات الداخلية ، التى يهددها الجفاف ، بعد تعثر موسم الخريف هذا العام لقلة الأمطار، حيث تجاهل اجتماع الحكومة هذا الوضع عكس كل الحكومات التي عرفها هذا البلد في ظروف مشابهة، وفق البيان.



وأكد الحزب أن النظام لا يجد ما يشغل به الرأي العام سوى استجوابات واعتقالات تعسفية على خلفية تهم زائفة أعدت في الأصل من أجل التغطية على الفشل الانتخابي الذي مني به نظامه خلال الاستفتاء الأخير، حسب البيان