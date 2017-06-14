موريتانيا: "ترانيم" يمدد مهرجان المديح خمس ليالٍ

موريتانيا: حزب يحذر من خطر شركة صيد صينية

إحصاء 47 ألف موريتاني وتمديد الإحصاء

موريتانيا: الوزير الأول يطالب بإصلاح الصحافة

السفارة المصرية تعتذر لموريتانيا عن "الإساءة"

وفد من "بريتش بترليوم" يلتقي الرئيس الموريتاني

استقالة يوسف سيلا من أحزاب الأغلبية الرئاسية

تجربة موريباك

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

تجربة موريباك

المهندس الهادي ولد الطلبه
تجربة موريباك
اقترب موسم الامتحانات الوطنية لسنة 2017، واعتكف الطلاب على الدراسة بشكل أكثر راجين النجاح في هذه

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | موريتانيا: حزب يحذر من خطر شركة صيد صينية https://t.co/vgjvs5kUW5موريتانيا-حزب-يحذر-من-خطر-شركة-صيد-ص… https://t.co/F7dYGXKXRi
الاربعاء 14 يونيو - 05:04
Sahara Media Agency : هل حقاً تشكل هذه الشركة خطراً على ثروة #موريتانيا السمكية ؟! https://t.co/clU7lcqsyN
الاربعاء 14 يونيو - 05:02
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتانيا: حزب يحذر من خطر شركة صيد صينية


نواذيبو - صحراء ميديا
الاربعاء 14 يونيو 2017 - 02:57



موريتانيا: حزب يحذر من خطر شركة صيد صينية
مواضيع ذات صلة

حذر حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض في موريتانيا، من الخطر الذي تشكله شركة هوندونغ الصينية على الثروة السمكية في موريتانيا، وطالب بوضع حد لـ"نهب وتدمير" الثروة من طرف الشركة.
 
وقالت اتحادية الحزب المعارض في مدينة نواذيبو، شمالي موريتانيا، إن النظام الحاكم يتستر على "نهب وتدمير ثروتنا السمكية والتلاعب بصحة المواطن" من طرف الشركة الصينية (بولي هوندونغ)، مشيرة إلى أن هذه الشركة "تتمتع بحماية من رأس النظام".
 
وفي نفس السياق انتقدت الاتحادية في بيان أصدرته مساء الثلاثاء، شركات دقيق السمك التي قالت إنها "مملوكة في غالبها للمحيط الضيق للجنرال"، وقالت إنها "تواصل تهديدها لحياة وصحة ساكنة نواذيبو بما تطلقه من سموم وروائح كريهة دون تدخل السلطات لوضع حد لهذه المشكل المزمن"، وفق نص البيان.
 
ونددت اتحادية الحزب بما قالت إنه "عدم وفاء القائمين على قطاع الصيد بالتزاماتهم تجاه الصيادين التقليديين وبمضايقتهم في مجالهم البحري المخصص للصيد التقليدي"، كما طالبت "بتوفير الدعم اللازم للصيد التقليدي في وجه المنافسة غير الشريفة من الأساطيل الأجنبية".
 
واستعرضت الاتحادية وضعية الصيد التقليدي في موريتانيا، وأشارت إلى أنه "لا تزال الأزمات تتوالى على قطاع الصيد البحري في بلادنا وخاصة التقليدي منه"، مشيرة إلى أن هذه المشاكل "تتعدد وتتشابك في ظل غياب استراتيجية وطنية للنهوض بالقطاع".
 


الكلمات المفتاحية : التكتل, الصين, صيد, نواذيبو
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة