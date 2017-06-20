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موريتانيا: حماية المستهلك تهدد بمقاضاة "صوملك" و شركة المياه


نواكشوط-صحراء ميديا
الثلاثاء 20 يونيو 2017 - 09:11



موريتانيا: حماية المستهلك تهدد بمقاضاة "صوملك" و شركة المياه
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هددت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك اليوم الثلاثاء بمقاضاة الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" ، والشركة الوطنية للماء ، لعدم إعلانهما المسبق للانقطاعات المتكررة للكهرباء و المياه عن العاصمة نواكشوط .

وحملت الجمعية فى بيان لها شركة "صوملك" وشركة المياه المسؤولية عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن العجز في توفير هذه الخدمات الحيوية.

واستنكرت الجمعية عودة الانقطاعات في أوج ارتفاع الحاجة وزيادة الطلب على الماء والكهرباء، خلال شهر رمضان ، حيث بات الأمر يهدد  استمرار الخدمات الأساسية وينغص راحة سكان نواكشوط من مشتركي شبكة الكهرباءوالمياه

ودعت الجمعية إلى تعويض المتضررين من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي ، بعد أن  وصلتهم عديد الشكاوي  من أصحاب الثلاجات واللحامة والحلاقين والخياطين ، حسب تعبيرهم.

وطالبت الجمعية بسرعة المصادقة على قانون خاص لحماية المستهلك الموريتاني ،يتضمن مظاهر المساس بحقوقه والعقوبات المقررة لمثل هذه الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها الشركات العمومية المسؤولة عن الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء، وفق البيان.

وتعيش مدينة نواكشوط منذ أيام على وقع الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، كما أن بعض المناطق تعاني من انقطاع كامل للمياه عنها .
 


الكلمات المفتاحية : حماية المستهلك, صوملك, قضاء, موريتانيا
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