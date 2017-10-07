السنغال: عائدات الغاز والنفط من أجل تمويل التعليم

اختيار موريتانيا مقررا في المؤتمر الدولي للمناخ

إحباط محاولة تهريب "البلاستيك" في موريتانيا

موريتانيا: حملة ضد عيادات الأسنان "غير الشرعية"

موريتانيا: مركز مصري يحتفي بـ"انتصار" 6 أكتوبر

"تواصل" :سياسة القمع ستقود موريتانيا نحو "التأزم"

موريتانيا تعزي العراق فى وفاة جلال طالباني

نقابة تستنكر غياب الأنشطة الرسمية عن اليوم العالمي للمعلم

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي

اعزيزي ولد المامي
إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي
توطــئة : عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : قل الحق

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد
Sahara Media Agency : اعتقال أطباء أسنان "بالخطأ"، وضبط محتالين في العيادات بنواكشوط !! https://t.co/dBFGWjBplT
السبت 7 أكتوبر - 18:34
Sahara Media Agency : الغاز والنفط لدعم التعليم في #السنغال https://t.co/2XyFEl584k
السبت 7 أكتوبر - 18:33
App Store
Facebook
Twitter
Newsletter
Rss

موريتانيا: حملة ضد عيادات الأسنان "غير الشرعية"


نواكشوط - صحراء ميديا
السبت 7 أكتوبر 2017 - 09:19



موريتانيا: حملة ضد عيادات الأسنان "غير الشرعية"
مواضيع ذات صلة

قالت النقابة الوطنية لأطباء الأسنان في موريتانيا، إن السلطات اعتقلت عدة أجانب وموريتانيين يمارسون مهنة طب الأسنان بطريقة غير شرعية قرب العيادة المجمعة.
 
وأشارت النقابة في بيان صحفي وزعته اليوم السبت، إلى أن الأمر يتعلق بمجموعة من المحتالين ينتحلون صفة المخبري والطبيب ويمارسون بعض العلاجات، منتهزين جهل المرضى واحتياجهم للخدمات الطبية.
 
وأكدت النقابة أنه تم بالخطأ اعتقال طبيبين يحملان شهادات حقيقية، مطالبة بإنصافهما وإطلاق سراحهما، نافية في السياق ذاته أن تكون الحملة موجهة لأطباء الأسنان.
 
وأوضحت النقابة أن الحملة الأمنية على المحلات القريبة من العيادة المجمعة تأتي بعد نداء أطلقته النقابة.
 


الكلمات المفتاحية : أطباء الأسنان, موريتانيا, نقابة
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة