موريتانيا: حملة ضد عيادات الأسنان "غير الشرعية"



قالت النقابة الوطنية لأطباء الأسنان في موريتانيا، إن السلطات اعتقلت عدة أجانب وموريتانيين يمارسون مهنة طب الأسنان بطريقة غير شرعية قرب العيادة المجمعة.



وأشارت النقابة في بيان صحفي وزعته اليوم السبت، إلى أن الأمر يتعلق بمجموعة من المحتالين ينتحلون صفة المخبري والطبيب ويمارسون بعض العلاجات، منتهزين جهل المرضى واحتياجهم للخدمات الطبية.



وأكدت النقابة أنه تم بالخطأ اعتقال طبيبين يحملان شهادات حقيقية، مطالبة بإنصافهما وإطلاق سراحهما، نافية في السياق ذاته أن تكون الحملة موجهة لأطباء الأسنان.



وأوضحت النقابة أن الحملة الأمنية على المحلات القريبة من العيادة المجمعة تأتي بعد نداء أطلقته النقابة.

