ولد غدة يشكو سوء المعاملة ويبدأ إضرابا عن الطعام

موريتانيا: خلاف بين الوزير الأول ورئيس الحزب الحاكم

السفير الأمريكي يتحدث عن هجوم "البوليساريو" وانقلاب 2003

موريتانيا: مصححو مسابقات الدولة بلا رواتب منذ عامين

تدشين المقر الجديد لسفارة الولايات المتحدة فى موريتانيا

الصناديق الإفريقية للبيئة تختتم جمعيتها بنواكشوط

كينيا: جرحي في مواجهات بين الشرطة والمعارضة

موريتانيا: وزارة الإسكان تكون أطرها في مجال العمران

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي

اعزيزي ولد المامي
إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي
توطــئة : عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : قل الحق

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد
Sahara Media Agency : مصححو مسابقة الدولة بلا رواتب منذ عامين https://t.co/I8vJ8vpBIH
الخميس 12 أكتوبر - 14:31
Sahara Media Agency : تبعات التعديلات تعصف باجتماع المجلس التنفيذي للحزب الحاكم https://t.co/71kdrxrHBK
الخميس 12 أكتوبر - 14:24
App Store
Facebook
Twitter
Newsletter
Rss

موريتانيا: خلاف بين الوزير الأول ورئيس الحزب الحاكم


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 12 أكتوبر 2017 - 11:55



موريتانيا: خلاف بين الوزير الأول ورئيس الحزب الحاكم
مواضيع ذات صلة

قالت مصادر خاصة لـ"صحراء ميديا" إن خلافاً سياسياً قوياً اندلع خلال الأشهر الماضية بين الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حدمين ورئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم سيدي محمد ولد محم، وصل إلى ذروته عندما غاب ولد حدمين عن اجتماع المكتب التنفيذي للحزب الحاكم.
 
وأكدت المصادر التي تحدثت لـ"صحراء ميديا" من داخل الحزب الحاكم، أن المكتب التنفيذي للحزب عقد اجتماعاً مساء أمس الأربعاء بدعوة من ولد محم، وقد غاب ولد حدمين عن الاجتماع.
 
وفسرت المصادر غياب ولد حدمين عن الاجتماع رغم كونه يشغل منصباً بارزاً في المكتب التنفيذي للحزب، باحتدام الخلاف مع رئيس الحزب الحاكم، منذ الحملة المحضرة للاستفتاء الشعبي الذي نظم مطلع شهر أغسطس الماضي.
 
وكان اجتماع المكتب التنفيذي مخصصاً لتقييم عمل الحزب خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، والتحضير لتنظيم حملة انتساب جديدة قبل تجديد هيئات الحزب.
 
وفي السنوات الأخيرة كانت تطفو على السطح بين الفينة والأخرى خلافات بين الحزب الحاكم والحكومة، بدأت خلال حملة شرح مضامين خطاب الرئيس محمد ولد عبد العزيز في النعمة، مايو 2016، الذي دعا فيه إلى إلغاء مجلس الشيوخ وتعديل الدستور، حين قاد الوزراء الحملة بدل هيئات الحزب.
 


الكلمات المفتاحية : الحزب الحاكم, الحكومة, حملة, ولد حدمين
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة